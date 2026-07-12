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कोटा में युवक की संदिग्ध मौत से सनसनी! पिता ने जताई हत्या की आशंका, प्रेम प्रसंग के एंगल से जांच में जुटी पुलिस

Kota News: कोटा के कैथून थाना क्षेत्र में युवक अनिल सैनी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. पिता ने प्रेम प्रसंग के चलते हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस में रिपोर्ट दी है. पुलिस मामले की जांच कर रही है, जबकि पोस्टमार्टम एमबीएस अस्पताल में कराया जा रहा है.
 

Edited bySandhya YadavReported by Rajendra Sharma
Published: Jul 12, 2026, 01:55 PM|Updated: Jul 12, 2026, 01:55 PM
कोटा में युवक की संदिग्ध मौत से सनसनी! पिता ने जताई हत्या की आशंका, प्रेम प्रसंग के एंगल से जांच में जुटी पुलिस
Image Credit: मृतक युवक अनिल सैनी.Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Kota News: कोटा जिले के कैथून थाना क्षेत्र में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है. युवक का शव भोजपुरा और खेड़ा रामपुर गांव के बीच मिला. घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी.

मृतक की पहचान अनिल सैनी, पुत्र चंद्र प्रकाश सैनी के रूप में हुई है. रविवार सुबह करीब 8 बजे मृतक के पिता चंद्र प्रकाश ने जानकारी देते हुए बताया कि उन्हें अपने बेटे की मौत सामान्य नहीं लग रही है. उन्होंने पुलिस को रिपोर्ट देकर हत्या की आशंका जताई है.

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पिता ने प्रेम प्रसंग को बताया शक की वजह

चंद्र प्रकाश ने बताया कि उनके बेटे का गांव की ही एक लड़की से प्रेम प्रसंग चल रहा था. उनका कहना है कि इसी बात को लेकर उन्हें संदेह है कि बेटे की हत्या की गई हो सकती है. पिता ने पुलिस से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करने और सच्चाई सामने लाने की मांग की है.

हालांकि, अभी तक पुलिस ने हत्या की पुष्टि नहीं की है और मामले की सभी पहलुओं से जांच की जा रही है.

पुलिस हर एंगल से कर रही जांच

कैथून थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि फिलहाल किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता. घटनास्थल से मिले साक्ष्यों और परिजनों के बयान के आधार पर पूरे मामले की पड़ताल की जा रही है.

एमबीएस अस्पताल में कराया जा रहा पोस्टमार्टम

मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए कोटा के एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में भेजा गया है. कैथून थाना के हेड कांस्टेबल महेंद्र कुमार ने बताया कि पोस्टमार्टम की प्रक्रिया करवाई जा रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच में जो तथ्य सामने आएंगे, उसी आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

जांच रिपोर्ट के बाद होगी अगली कार्रवाई

फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है. युवक की मौत किन परिस्थितियों में हुई और इसमें किसी की भूमिका है या नहीं, इसका खुलासा जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा. पुलिस का कहना है कि सभी तथ्यों की गंभीरता से जांच की जा रही है और जांच के निष्कर्ष के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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Sandhya Yadav

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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