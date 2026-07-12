/कोटा में युवक की संदिग्ध मौत से सनसनी! पिता ने जताई हत्या की आशंका, प्रेम प्रसंग के एंगल से जांच में जुटी पुलिस

Kota News: कोटा जिले के कैथून थाना क्षेत्र में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है. युवक का शव भोजपुरा और खेड़ा रामपुर गांव के बीच मिला. घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी.

मृतक की पहचान अनिल सैनी, पुत्र चंद्र प्रकाश सैनी के रूप में हुई है. रविवार सुबह करीब 8 बजे मृतक के पिता चंद्र प्रकाश ने जानकारी देते हुए बताया कि उन्हें अपने बेटे की मौत सामान्य नहीं लग रही है. उन्होंने पुलिस को रिपोर्ट देकर हत्या की आशंका जताई है.

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पिता ने प्रेम प्रसंग को बताया शक की वजह

चंद्र प्रकाश ने बताया कि उनके बेटे का गांव की ही एक लड़की से प्रेम प्रसंग चल रहा था. उनका कहना है कि इसी बात को लेकर उन्हें संदेह है कि बेटे की हत्या की गई हो सकती है. पिता ने पुलिस से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करने और सच्चाई सामने लाने की मांग की है.

हालांकि, अभी तक पुलिस ने हत्या की पुष्टि नहीं की है और मामले की सभी पहलुओं से जांच की जा रही है.

पुलिस हर एंगल से कर रही जांच

कैथून थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि फिलहाल किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता. घटनास्थल से मिले साक्ष्यों और परिजनों के बयान के आधार पर पूरे मामले की पड़ताल की जा रही है.

एमबीएस अस्पताल में कराया जा रहा पोस्टमार्टम

मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए कोटा के एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में भेजा गया है. कैथून थाना के हेड कांस्टेबल महेंद्र कुमार ने बताया कि पोस्टमार्टम की प्रक्रिया करवाई जा रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच में जो तथ्य सामने आएंगे, उसी आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

जांच रिपोर्ट के बाद होगी अगली कार्रवाई

फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है. युवक की मौत किन परिस्थितियों में हुई और इसमें किसी की भूमिका है या नहीं, इसका खुलासा जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा. पुलिस का कहना है कि सभी तथ्यों की गंभीरता से जांच की जा रही है और जांच के निष्कर्ष के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

