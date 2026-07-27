/मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में तेंदुए की मौत, वन विभाग ने 4 शिकारियों को दबोचा

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Kota News: राजस्थान के कोटा में मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व (MHTR) के बफर क्षेत्र में तार के फंदे से हुई तेंदुए की मौत के मामले में वन विभाग को बड़ी सफलता हाथ लगी है. विभाग द्वारा गठित विशेष जांच दल ने गहन अनुसंधान के बाद इस मामले में अब तक कुल 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.
खुफिया सूचनाओं के आधार पर तीन अन्य आरोपी गिरफ्तार
उप वन संरक्षक के निर्देशन और एसीएफ (ACF) प्रेम सिंह के नेतृत्व में की जा रही इस कार्रवाई के तहत पूर्व में गिरफ्तार आरोपी विशाल हरिजन से पूछताछ की गई. उससे मिले साक्ष्यों व खुफिया सूचनाओं के आधार पर तीन अन्य आरोपियों- लक्की, अर्जुन और रामपाल भील को भी गिरफ्तार कर लिया गया. सभी चारों आरोपियों को 24 जुलाई 2026 को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने उन्हें 15 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है.
वन विभाग ने वन्यजीवों की सुरक्षा को बताया सर्वोच्च प्राथमिकता
मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) एवं क्षेत्र निदेशक सुगना राम जाट ने बताया कि मुकंदरा में वन्यजीव अपराधों के प्रति "जीरो टॉलरेंस" की नीति अपनाई गई है. फिलहाल शिकारियों के संभावित नेटवर्क और घटना के अन्य पहलुओं की गहन जांच जारी है.
विभाग ने स्पष्ट किया है कि वन्यजीवों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा. वन विभाग ने आमजन से भी अपील की है कि शिकार से जुड़ी कोई भी जानकारी तुरंत पुलिस या वन विभाग को दें. सूचना देने वाले का नाम पूरी तरह गोपनीय रखा जाएगा.
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