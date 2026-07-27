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मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में तेंदुए की मौत, वन विभाग ने 4 शिकारियों को दबोचा

Kota News: कोटा के मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में तार के फंदे से तेंदुए की मौत के मामले में वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, जबकि शिकारियों के नेटवर्क की जांच जारी है.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Rajendra Sharma
Published:Jul 27, 2026, 11:55 AM IST | Updated:Jul 27, 2026, 11:55 AM IST
मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में तेंदुए की मौत, वन विभाग ने 4 शिकारियों को दबोचा
Image Credit: Kota News

Kota News: राजस्थान के कोटा में मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व (MHTR) के बफर क्षेत्र में तार के फंदे से हुई तेंदुए की मौत के मामले में वन विभाग को बड़ी सफलता हाथ लगी है. विभाग द्वारा गठित विशेष जांच दल ने गहन अनुसंधान के बाद इस मामले में अब तक कुल 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

खुफिया सूचनाओं के आधार पर तीन अन्य आरोपी गिरफ्तार

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​उप वन संरक्षक के निर्देशन और एसीएफ (ACF) प्रेम सिंह के नेतृत्व में की जा रही इस कार्रवाई के तहत पूर्व में गिरफ्तार आरोपी विशाल हरिजन से पूछताछ की गई. उससे मिले साक्ष्यों व खुफिया सूचनाओं के आधार पर तीन अन्य आरोपियों- लक्की, अर्जुन और रामपाल भील को भी गिरफ्तार कर लिया गया. सभी चारों आरोपियों को 24 जुलाई 2026 को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने उन्हें 15 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है.

वन विभाग ने वन्यजीवों की सुरक्षा को बताया सर्वोच्च प्राथमिकता

​मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) एवं क्षेत्र निदेशक सुगना राम जाट ने बताया कि मुकंदरा में वन्यजीव अपराधों के प्रति "जीरो टॉलरेंस" की नीति अपनाई गई है. फिलहाल शिकारियों के संभावित नेटवर्क और घटना के अन्य पहलुओं की गहन जांच जारी है.

विभाग ने स्पष्ट किया है कि वन्यजीवों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा. वन विभाग ने आमजन से भी अपील की है कि शिकार से जुड़ी कोई भी जानकारी तुरंत पुलिस या वन विभाग को दें. सूचना देने वाले का नाम पूरी तरह गोपनीय रखा जाएगा.

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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