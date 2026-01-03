Zee Rajasthan
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हाड़ौती ट्रैवल मार्ट का किया शुभारंभ, पर्यटन संभावनाओं पर दिया जोर

Kota Hadoti Travel Mart: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा हाड़ौती ट्रैवल मार्ट का शुभारंभ किया. इस दौरान देश के अलग-अलग राज्यों से आए ट्रैवल एजेंट्स, टूर ऑपरेटर्स, होटल व्यवसाय से जुड़े प्रतिनिधियों और अतिथियों का स्वागत किया.

Published: Jan 03, 2026, 07:07 PM IST | Updated: Jan 03, 2026, 07:07 PM IST

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हाड़ौती ट्रैवल मार्ट का किया शुभारंभ, पर्यटन संभावनाओं पर दिया जोर

Kota Hadoti Travel Mart: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा हाड़ौती ट्रैवल मार्ट का शुभारंभ किया. इस दौरान देश के अलग-अलग राज्यों से आए ट्रैवल एजेंट्स, टूर ऑपरेटर्स, होटल व्यवसाय से जुड़े प्रतिनिधियों और अतिथियों का स्वागत करते हुए उन्होंने हाड़ौती की पर्यटन संभावनाओं को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत करने के प्रयासों की सराहना की.

लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि हाड़ौती क्षेत्र किलों, बावड़ियों, ऐतिहासिक धरोहरों और धार्मिक आस्था स्थलों से समृद्ध है. चंबल अपने आप में एक प्रमुख आकर्षण है, जहां जल और जंगल का अद्भुत संगम देखने को मिलता है. रिवरफ्रंट, चंबल सफारी, बूंदी का तारागढ़, ऐतिहासिक किले और पारंपरिक मेले- उत्सव पर्यटकों को विशेष रूप से आकर्षित करते हैं.

हाड़ौती की विरासत, वीरता की कथाएं और सांस्कृतिक परंपराएं इस क्षेत्र को विशिष्ट पहचान देती हैं. औम बिरला ने कहा कि आने वाले समय में पर्यटन स्थलों के उन्नयन और आधारभूत सुविधाओं के विस्तार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है.

चंबल क्षेत्र में अभयारण्य से जुड़ी अधिसूचनाओं के बाद सफारी गतिविधियों को और सुदृढ़ किया जाएगा, जिससे पर्यटकों को सुरक्षित और बेहतर अनुभव मिलेगा. उन्होंने ट्रैवल एजेंट्स और होटल उद्योग से आग्रह किया कि वे देशी-विदेशी पर्यटकों को हाड़ौती से जोड़ने में सक्रिय भूमिका निभाएं.

पढ़ें एक और बड़ी खबर

कोटा ग्रामीण यातायात प्रभारी सुरेश मीणा ने कैथून कस्बे में ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए कमर कस ली है. उन्होंने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है, जिसमें बुलेट बाइक के मोडिफाई साइलेंसर को मौके पर ही खुलवाया गया है.

कैथून यातायात इंचार्ज पीरूमल मीणा, कांस्टेबल शिवराम, राजाराम, दिनेश, शम्बू की टीम द्वारा वाहन चालकों पर सख्त कार्रवाई की गई. यातायात प्रभारी सुरेश मीणा का कहना है कि वे ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर पूरे सजग हैं और आगामी दिनों में यातायात में नया अपरिवर्तन देखने को मिलेगा. उनका उद्देश्य यातायात नियमों का पालन करवाना और सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देना है.

