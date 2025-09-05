Zee Rajasthan
कोटा दौरे पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, संभागीय आयुक्त कार्यालय में अधिकारियों की ली बैठक

Kota News: कोटा दौरे पर मौजूद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शनिवार को संभागीय आयुक्त कार्यालय में प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक ली.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Sep 05, 2025, 11:27 PM IST | Updated: Sep 05, 2025, 11:27 PM IST

कोटा दौरे पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, संभागीय आयुक्त कार्यालय में अधिकारियों की ली बैठक

Kota News: राजस्थान के कोटा दौरे पर मौजूद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शनिवार को संभागीय आयुक्त कार्यालय में प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक ली. बैठक में प्रस्तावित विकास कार्य एवं योजनाओं की स्पीकर बिल्ला ने समीक्षा की.

इस दौरान केडीए, नगर निगम, पीडब्ल्यूडी सहित अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे. बैठक के अंदर शहर के मुख्य चौराहा पर इंटरसेक्शन इंप्रूवमेंट प्लान पर भी चर्चा की गई. इसके साथ ही जीके पवेलियन, किशोर सागर तालाब संविधान दिव्यंग पार्क को किस तरह से आगे विकसित किया जा सकता है.

उस पर सुझाव भी मांगे गए. स्पीकर बिरला ने कहा कि जहां पर रोड कनेक्टिविटी नहीं है, वहां पर रोड कनेक्टिविटी की जाएगी. जहां पर ट्रैफिक की ज्यादा समस्या होती है वहां पुलिया का निर्माण होगा.

इसके अलावा आने वाले समय में घर-घर तक पीने का पानी पहुंचे इसकी भी कार्य योजना बनाई गई है. बिरला ने कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आने वाले समय में पर्यटकों की संख्या बड़े इस पर भी विचार विमर्श किया गया है.

कनवास व सांगोद तहसील क्षेत्र में लगातार बारिश के चलते एक और जहा बरसाती नाले उफान पर नजर आए. वहीं दूसरी तरफ गांवों की भी स्थिति पटरी से उतरती नजर आई. बपावर व मोईकलां क्षेत्र में बारिश ने लोगो को परेशानी में डाल दिया. मोईकलां में रेत्या बस्ती व ओड़िया बस्ती की रपट पर पानी का तेज बहाव होने से भेड़ बकरियों को पिकअप लोडिंग वाहन से रपट पार कराया गया.

साथ ही भोजपुरा चामुंडा माता मार्ग सड़क पर पानी का बहाव होने के कारण बस्ती के लोगो का संपर्क कस्बे से कट गया. पहेलड़ी खाल की रपट पर पानी का बहाव ज्यादा होने के कारण रपट पार के 4 गांवों का लबानिया पंचायत से सम्पर्क कट गया. सांगोद तहसील के खजूरी गांव में नांगली नदी की पुलिया पर पानी होने से ग्रामीणों की आवाजाही थम गई.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंKota Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Reporter- Rajendra sharma

