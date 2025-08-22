Zee Rajasthan
mobile app

OM Birla Kota Visit: दो दिवसीय कोटा दौरे पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की मंजूरी पर कही बड़ी बात

Kota News: कोटा जिले के दो दिवसीय दौरे के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज रेलवे स्टेशन पहुंचे. इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों ने स्पीकर बिरला का स्वागत किया.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Aug 22, 2025, 11:36 IST | Updated: Aug 22, 2025, 11:36 IST

Trending Photos

Colonel Sonarama Choudhary Funeral: मोहनगढ़ में कर्नल सोनाराम चौधरी का अंतिम संस्कार, सैन्य सम्मान के साथ दी जाएगी विदाई
7 Photos
jaisalmer news

Colonel Sonarama Choudhary Funeral: मोहनगढ़ में कर्नल सोनाराम चौधरी का अंतिम संस्कार, सैन्य सम्मान के साथ दी जाएगी विदाई

सवाई माधोपुर में मौसम ने लिया 'यू-टर्न', जानें अगले 24 घंटों का पूरा हाल, पढ़े वेदर अपडेट
6 Photos
Bharatpur Weather

सवाई माधोपुर में मौसम ने लिया 'यू-टर्न', जानें अगले 24 घंटों का पूरा हाल, पढ़े वेदर अपडेट

Kota Weather Update: कोटा को तबियत से भिगोएगा मानसून, बारां हो या बूंदी, झालावाड़ में भी भयंकर बारिश का अलर्ट, पढ़ें वेदर अपडेट
7 Photos
weather update

Kota Weather Update: कोटा को तबियत से भिगोएगा मानसून, बारां हो या बूंदी, झालावाड़ में भी भयंकर बारिश का अलर्ट, पढ़ें वेदर अपडेट

Pratapgarh Crime: प्रतापगढ़ में पति ने भाई और पत्नी को कुल्हाड़ी से काटकर उतारा मौत के घाट, बच्चे भी घायल, देखें खौफनाक तस्वीरें
6 Photos
pratapgarh crime

Pratapgarh Crime: प्रतापगढ़ में पति ने भाई और पत्नी को कुल्हाड़ी से काटकर उतारा मौत के घाट, बच्चे भी घायल, देखें खौफनाक तस्वीरें

OM Birla Kota Visit: दो दिवसीय कोटा दौरे पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की मंजूरी पर कही बड़ी बात

Kota News: राजस्थान के कोटा जिले के अपने दो दिवसीय दौरे के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज रेलवे स्टेशन पहुंचे. इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों ने स्पीकर बिरला का स्वागत किया. इस दौरान कोटा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को लेकर स्पीकर ओम बिरला बोले.

ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को लेकर स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि लंबे समय से कोटा का सपना था कि यहां पर एयरपोर्ट बने, ताकि नेशनल और इंटरनेशनल फ्लाइट का आवागमन हो सके. इससे रोजगार भी बढ़ेगा वह सपना अब पूरा हो रहा है. ओम बिरला ने कहा कि पर्यटन की दृष्टि से भी यह एयरपोर्ट काफी महत्वपूर्ण है.

Trending Now

क्योंकि बूंदी में रामगढ़ विषधारी नेशनल पार्क और कोटा में मुकुंदरा टाइगर रिजर्व आने वाले समय में और भी अधिक विकसित किए जाएंगे, ताकि यहां पर देश-विदेश के सैलानी आ सकें. आने वाले समय में कोटा में औद्योगिक क्षेत्र में विकास होगा और कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र की जनता को जो अपेक्षाएं हैं, उनको पूरा किया जाएगा.

पढ़ें एक और बड़ी खबर

उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी और जापान के राजदूत ओनो केइची की मुलाकात हुई. भारत में जापान के राजदूत के आवास पर मुलाकात हुई. जापान के राजदूत ने दीया कुमारी का गर्मजोशी से स्वागत किया. उप मुख्यमंत्री ने जापान यात्रा से पहले JATA टूरिज्म एक्सपो पर चर्चा की.

राजस्थान और जापान के बीच संबंधों को मजबूत करने और राजस्थान पर्यटन सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की. उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी ने बताया कि इस तरह के सांस्कृतिक आदान-प्रदान साझा परंपराओं की सुंदरता और राष्ट्रों के बीच संबंधों को और मजबूत करता है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंKota Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Reporter- Rajendra sharma

Tags

Trending news