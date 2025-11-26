Zee Rajasthan
ब्रेकर पर उछलकर सड़क पर गिरा 5 लाख 20 हजार का बंडल, पुलिस ने ऐसे लौटाए पैसे मालिक को

Kota News: राजस्थान के कोटा जिले के रामगंजमंडी में पुलिस की सतर्कता, चुस्ती और प्रोफेशनल तरीके से की गई कार्रवाई की एक बड़ी मिसाल देखने को मिली है. सुभाष कॉलोनी निवासी जगदीश मीणा के खोए हुए 5 लाख 20 हजार रुपए पुलिस ने महज कुछ ही घंटों में खोजकर वापस लौटा दिए. पूरे मामले ने शहर में पुलिस पर जनता का भरोसा और मजबूत किया है.

Published: Nov 26, 2025, 08:55 AM IST | Updated: Nov 26, 2025, 08:55 AM IST

Kota News: जिले के रामगंजमंडी में पुलिस की सतर्कता, चुस्ती और प्रोफेशनल तरीके से की गई कार्रवाई की एक बड़ी मिसाल देखने को मिली है. सुभाष कॉलोनी निवासी जगदीश मीणा के खोए हुए 5 लाख 20 हजार रुपए पुलिस ने महज कुछ ही घंटों में खोजकर वापस लौटा दिए. पूरे मामले ने शहर में पुलिस पर जनता का भरोसा और मजबूत किया है.

जानकारी के अनुसार, जगदीश मीणा बारां से अपने रिश्तेदारों के यहां से बड़ी नकदी लेकर बाइक से रामगंजमंडी लौट रहे थे. रास्ते में रेलवे स्टेशन चौराहे पर उनका फोन आ जाने के कारण उन्होंने जल्दबाजी में बैग की चेन बंद नहीं की. घर लौटते समय एक ब्रेकर पर बाइक को झटका लगा और बैग में रखा नकदी का पूरा बंडल सड़क पर गिर गया.

एक्टिव हो गई पुलिस टीम
घर पहुंचकर जब उन्होंने बैग देखा तो नोटों का बंडल गायब था. तुरंत उन्हें समझ आ गया कि रकम रास्ते में ही गिर गई होगी. बिना देर किए उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दी. सूचना मिलते ही थानाधिकारी मनोज सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम तुरंत सक्रिय हुई.

पुलिस ने शहरभर के सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए और कुछ ही समय में जांच एक संदिग्ध पर जाकर टिक गई. गरीब नवाज कॉलोनी निवासी मोनू नामक व्यक्ति कैमरे में सड़क पर गिरी नकदी उठाते हुए दिखाई दिया. पुलिस ने उसे तुरंत डिटेन किया और पूछताछ की. तलाशी लेने पर मोनू के पास से पूरे 5 लाख 20 हजार रुपए बरामद कर लिए गए.

जताया पुलिस का आभार
पुलिस ने ईमानदारी और जिम्मेदारी दिखाते हुए संपूर्ण राशि जगदीश मीणा को सौंप दी. पैसे वापस मिलने पर जगदीश मीणा ने रामगंजमंडी पुलिस का आभार जताते हुए कहा कि इतनी तेजी से कार्रवाई होना आम बात नहीं है. उन्होंने टीम की सतर्कता, प्रोफेशनलिज्म और जनता के प्रति समर्पण की सराहना की.

इस घटना ने रामगंजमंडी पुलिस की छवि को और मजबूत किया है. लोगों का कहना है कि सीसीटीवी नेटवर्क और पुलिस की चौकसी ने एक बड़ी आर्थिक हानि को होने से बचा लिया. यह मामला यह भी दर्शाता है कि समय पर सूचना देने और पुलिस की तत्परता से किसी भी स्थिति को संभाला जा सकता है. रामगंजमंडी में यह घटना आज चर्चा का विषय बनी हुई है और आमजन पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई को मिसाल के रूप में देख रहे हैं.

