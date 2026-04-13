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शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का कोटा दौरा, प्रधानाचार्यों के साथ पेड़ लगाने और नामकरण पर चर्चा

Madan Dilawar Kota Visit:  राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर कोटा दौरे पर पहुंचे. उन्होंने कोटा और बूंदी जिले के प्रधानाचार्यों के साथ महत्वपूर्ण संवाद किया. संवाद कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने प्रधानाचार्यों से पेड़ लगाने की अपील की और कहा कि हर स्कूल में अधिक से अधिक पेड़ लगाए जाएं.

Ansh Raj
Edited ByAnsh Raj
Published:Apr 13, 2026, 06:59 AM IST | Updated:Apr 13, 2026, 06:59 AM IST

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शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का कोटा दौरा, प्रधानाचार्यों के साथ पेड़ लगाने और नामकरण पर चर्चा

Kota News: कोटा. राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कोटा प्रवास के दौरान शिक्षा क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हिस्सा लिया. सियाम ऑडिटोरियम में आयोजित ‘शिक्षा संवाद कार्यक्रम’ में मंत्री ने कोटा और बूंदी जिले के राजकीय प्राथमिक तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों और जिला शिक्षा अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की.

कार्यक्रम के दौरान शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने सभी प्रधानाचार्यों से उनके स्कूलों में चल रहे कार्यों, छात्रों की प्रगति और उन्हें सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ाने के प्रयासों की विस्तार से जानकारी ली. उन्होंने शिक्षकों को काम करने में आ रही विभिन्न समस्याओं के बारे में भी पूछताछ की और उनके सुझावों को ध्यान से सुना. सरकारी स्कूलों को और अधिक बेहतर बनाने के लिए मंत्री ने मौजूद शिक्षकों और प्रधानाचार्यों के साथ खुलकर विचार-विमर्श किया.

शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने स्पष्ट रूप से कहा कि शिक्षकों और सरकार के बीच निरंतर संवाद होना बेहद जरूरी है. उन्होंने कहा, “जब तक हम एक-दूसरे की समस्याओं को नहीं जानेंगे, तब तक उनका समाधान भी नहीं हो सकता. इसलिए शिक्षक खुलकर अपनी बात रखें, ताकि हम मिलकर बेहतर समाधान निकाल सकें.

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इस दौरान पर्यावरण संरक्षण पर जोर देते हुए मंत्री ने पेड़ लगाने की अपील की. उन्होंने बताया कि देश में प्रति व्यक्ति औसतन 422 पेड़ों की आवश्यकता है. एक पेड़ अपने पूरे जीवनकाल में लगभग 5 करोड़ रुपये की आमदनी करवा सकता है. इसलिए हर व्यक्ति को अपने आस-पास पेड़ लगाने की आदत डालनी चाहिए. उन्होंने प्रधानाचार्यों से आग्रह किया कि वे अपने स्कूल परिसर में अधिक से अधिक पेड़ लगवाएं और छात्रों को भी पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करें.

छात्रों के नामकरण को लेकर भी शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने अपनी राय रखी. उन्होंने कहा कि बच्चे का नाम ऐसा होना चाहिए जो उसे अच्छा लगे और बोलते समय कोई संकोच न हो. मंत्री ने सुझाव दिया कि अभिभावक और शिक्षक मिलकर बच्चों को सार्थक, सुंदर और सकारात्मक अर्थ वाले नाम दें. उन्होंने बताया कि सरकार की ओर से भी इस दिशा में सुझाव दिए जा रहे हैं ताकि बच्चों का नाम उनके व्यक्तित्व को मजबूत बनाने में सहायक सिद्ध हो.

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