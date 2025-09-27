Zee Rajasthan
ट्रेन से रेलवे ट्रैक पर गिरे पाकिस्तानी नागरिक इरफान पर बड़ा अपडेट, बार-बार बदल रहा बयान

Kota News: दिल्ली-मुंबई रेलमार्ग पर ट्रेन से गिरकर घायल हुआ पाकिस्तानी नागरिक इरफान अब सुरक्षा एजेंसियों की गिरफ्त में है। उसके पास पासपोर्ट नहीं मिला लेकिन 1920 यूरो, 45 हजार रुपये नकद और 6 अलग-अलग ट्रेनों के टिकट बरामद हुए. इरफान खुद को पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के अलमसा गांव का निवासी बता रहा है, मगर बार-बार बयान बदल रहा .

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Sep 27, 2025, 10:15 AM IST | Updated: Sep 27, 2025, 10:15 AM IST

Kota News: राजस्थान में दिल्ली-मुंबई रेलमार्ग पर ट्रेन से गिरकर घायल हुए संदिग्ध पाकिस्तानी नागरिक इरफान मामले में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं. इरफान की गिरफ्तारी के बाद केंद्र और राज्य की खुफिया एजेंसियां उससे लगातार पूछताछ कर रही हैं लेकिन वह बार-बार अपने बयान बदल रहा है.


इरफान ने पूछताछ के दौरान खुद को पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के अलमसा गांव का निवासी बताया है. भारत में प्रवेश को लेकर उसके जवाब उलझे हुए हैं. सबसे बड़ा सवाल यह है कि बिना पासपोर्ट और वीजा के इरफान ने आखिर भारत में एंट्री कैसे ली?

भारी भरकम नकदी और यूरो बरामद
पुलिस को इरफान के पास से 1920 यूरो और 45 हजार रुपये नकद बरामद हुए हैं. इतना ही नहीं, उसके पास से 6 अलग-अलग ट्रेनों के टिकट भी मिले हैं, जिससे उसके भारत में मूवमेंट को लेकर संदेह और गहरा गया है.

अस्पताल से जांच एजेंसियों की पकड़ में आया
दिल्ली-मुंबई रेलमार्ग पर ट्रेन से गिरकर घायल होने के बाद इरफान को अस्पताल में भर्ती कराया गया था. वहीं से उसकी पहचान उजागर हुई और अब खुफिया एजेंसियां उसके भारत आने के मकसद और नेटवर्क की तलाश में जुट गई हैं.

सुरक्षा एजेंसियों के सामने कई सवाल
इरफान भारत में कब से रह रहा है?
उसके भारत आने का मकसद क्या था?
बिना पासपोर्ट और वीजा वह भारत में कैसे दाखिल हुआ?
उसके पास भारी नकदी और यूरो कहां से आए?

फिलहाल इरफान सुरक्षा एजेंसियों की राडार पर है और उसकी गतिविधियों को लेकर गहन पूछताछ जारी है. यह मामला अब राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ते हुए बड़ा रूप ले चुका है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Kota Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

