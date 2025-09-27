ट्रेन से रेलवे ट्रैक पर गिरे पाकिस्तानी नागरिक इरफान पर बड़ा अपडेट, बार-बार बदल रहा बयान

Kota News: राजस्थान में दिल्ली-मुंबई रेलमार्ग पर ट्रेन से गिरकर घायल हुए संदिग्ध पाकिस्तानी नागरिक इरफान मामले में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं. इरफान की गिरफ्तारी के बाद केंद्र और राज्य की खुफिया एजेंसियां उससे लगातार पूछताछ कर रही हैं लेकिन वह बार-बार अपने बयान बदल रहा है.



इरफान ने पूछताछ के दौरान खुद को पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के अलमसा गांव का निवासी बताया है. भारत में प्रवेश को लेकर उसके जवाब उलझे हुए हैं. सबसे बड़ा सवाल यह है कि बिना पासपोर्ट और वीजा के इरफान ने आखिर भारत में एंट्री कैसे ली?

भारी भरकम नकदी और यूरो बरामद

पुलिस को इरफान के पास से 1920 यूरो और 45 हजार रुपये नकद बरामद हुए हैं. इतना ही नहीं, उसके पास से 6 अलग-अलग ट्रेनों के टिकट भी मिले हैं, जिससे उसके भारत में मूवमेंट को लेकर संदेह और गहरा गया है.

अस्पताल से जांच एजेंसियों की पकड़ में आया

दिल्ली-मुंबई रेलमार्ग पर ट्रेन से गिरकर घायल होने के बाद इरफान को अस्पताल में भर्ती कराया गया था. वहीं से उसकी पहचान उजागर हुई और अब खुफिया एजेंसियां उसके भारत आने के मकसद और नेटवर्क की तलाश में जुट गई हैं.

सुरक्षा एजेंसियों के सामने कई सवाल

इरफान भारत में कब से रह रहा है?

उसके भारत आने का मकसद क्या था?

बिना पासपोर्ट और वीजा वह भारत में कैसे दाखिल हुआ?

उसके पास भारी नकदी और यूरो कहां से आए?

फिलहाल इरफान सुरक्षा एजेंसियों की राडार पर है और उसकी गतिविधियों को लेकर गहन पूछताछ जारी है. यह मामला अब राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ते हुए बड़ा रूप ले चुका है.