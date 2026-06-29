/कोटा में चंबल नदी बनी काल, शादी में जा रहे 42 वर्षीय व्यक्ति की डूबकर मौत

Kota News: कोटा जिले के बुढादीत थाना क्षेत्र में रविवार दोपहर एक दर्दनाक हादसे में 42 वर्षीय व्यक्ति की चंबल नदी में डूबने से मौत हो गई. मृतक अपने दो दोस्तों के साथ शादी समारोह में शामिल होने के लिए घर से निकला था. रास्ते में तीनों दोस्तों ने चंबल नदी पर रुककर नहाने का निर्णय लिया, लेकिन यह पल देखते ही देखते हादसे में बदल गया. नदी में उतरते ही व्यक्ति गहरे पानी में चला गया और डूबने से उसकी मौत हो गई. घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और स्थानीय लोगों ने तुरंत उसे बाहर निकालने का प्रयास किया, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी.



मंडावरा के पास हुआ हादसा

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थानाधिकारी दीप्ति रानी के अनुसार, बुढादीत थाना क्षेत्र के मंडावरा और रोटेदा गांव को जोड़ने वाली पुलिया के नीचे चंबल नदी में एक व्यक्ति के डूबने की सूचना मिली थी. बताया गया कि घटना करीब तीन से चार फीट गहरे पानी वाले हिस्से में हुई. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची. तब तक स्थानीय लोगों ने नदी में डूबे व्यक्ति को बाहर निकाल लिया था. गंभीर हालत में उसे तत्काल सुल्तानपुर अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया.



शादी में जा रहा था आशाराम

पुलिस जांच में मृतक की पहचान देई थाना क्षेत्र के देई निवासी आशाराम पुत्र भंवरलाल मीणा (42) के रूप में हुई. जानकारी के अनुसार आशाराम अपने दो दोस्तों के साथ किराए की कार से एक शादी समारोह में शामिल होने जा रहा था. रविवार दोपहर करीब 12 बजे वे गांव से रवाना हुए थे. रास्ते में चंबल नदी के पास रुककर नहाने का निर्णय लिया. इसी दौरान आशाराम नदी में उतर गया और संतुलन बिगड़ने के बाद पानी में डूब गया.



साथी कपड़े धोते रहे, चालक बाहर खड़ा था

घटना के समय कार चालक वाहन के पास खड़ा हुआ था, जबकि आशाराम के दोनों साथी नदी किनारे कपड़े धो रहे थे. अचानक आशाराम के डूबने की जानकारी मिलने पर आसपास मौजूद लोगों ने उसे बचाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी. सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई शुरू की.



पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा

पुलिस ने शव को सुल्तानपुर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी की गई. इसके बाद शव अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंप दिया गया. मृतक के भाई रामदेव की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. घटना के बाद मृतक के परिवार में गहरा शोक व्याप्त है. पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है तथा लोगों से बरसात के मौसम में नदी और जलाशयों में नहाने के दौरान विशेष सावधानी बरतने की अपील भी कर रही है.

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