रामगंजमंडी में दर्दनाक हादसा, मोड़क रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी की चपेट में आकर व्यक्ति की मौत

Kota News: कोटा जिले के रामगंजमंडी क्षेत्र में एक बार फिर रेलवे ट्रैक पर लापरवाही की भारी कीमत चुकानी पड़ी है. मोड़क रेलवे स्टेशन के पास सुबह करीब 8 बजे एक भयानक हादसा हो गया, जिसमें सालेड़ा कला गांव के निवासी जानकी लाल की मालगाड़ी की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई. यह घटना स्थानीय लोगों में सदमे और आक्रोश का माहौल पैदा कर गई है.



सुबह के समय जब लोग अपने दैनिक कामों में व्यस्त थे, उसी दौरान मोड़क रेलवे स्टेशन के निकट जानकी लाल रेलवे ट्रैक के पास मौजूद थे. तभी तेज रफ्तार से आ रही एक मालगाड़ी ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया. हादसा इतना भीषण था कि जानकी लाल को संभलने का कोई मौका नहीं मिला और वे घटनास्थल पर ही अपनी जान गंवा बैठे. आंखों देखी गवाहों के अनुसार, मालगाड़ी की तेज स्पीड और ट्रैक पर अचानक मौजूद व्यक्ति के कारण दुर्घटना को टाला नहीं जा सका. घटना की सूचना मिलते ही आसपास के इलाके में अफरा-तफरी मच गई. बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीण और राहगीर मौके पर जमा हो गए. लोगों में भारी गुस्सा था और वे रेलवे प्रशासन की लापरवाही पर सवाल उठाने लगे.



पुलिस और रेलवे प्रशासन की कार्रवाई

घटना की जानकारी मिलते ही रामगंजमंडी पुलिस और रेलवे सुरक्षा बल (RPF) की टीम तुरंत मौके पर पहुंच गई. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रामगंजमंडी अस्पताल भिजवा दिया. फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि हादसे के सही कारणों का पता लगाया जा रहा है. यह देखा जा रहा है कि जानकी लाल ट्रैक पर क्यों थे — क्या वे ट्रेन पार करने की कोशिश कर रहे थे, या कोई अन्य वजह थी. रेलवे प्रशासन भी घटना की अपनी जांच में जुटा हुआ है.

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रेलवे ट्रैक पर बढ़ती दुर्घटनाएं

रामगंजमंडी और मोड़क क्षेत्र रेलवे ट्रैक की दृष्टि से काफी व्यस्त इलाका है. यहां मालगाड़ियों का आना-जाना लगातार बना रहता है. पिछले कुछ वर्षों में इस इलाके में ट्रेन से होने वाली दुर्घटनाओं की संख्या चिंताजनक रूप से बढ़ी है. ज्यादातर मामले ट्रैक पार करते समय लापरवाही या अनजाने में ट्रैक पर चले जाने के कारण होते हैं. स्थानीय लोगों का आरोप है कि मोड़क रेलवे स्टेशन के आसपास पर्याप्त फेंसिंग और सेफ्टी गेट्स नहीं हैं, जिससे आम नागरिकों के लिए ट्रैक पार करना खतरनाक हो जाता है. कई बार ग्रामीणों ने इस मुद्दे को रेलवे अधिकारियों के सामने उठाया भी है, लेकिन अभी तक ठोस कार्रवाई नहीं हुई है.



परिवार और गांव में मातम

सालेड़ा कला गांव में जानकी लाल की मौत की खबर फैलते ही पूरे गांव में मातम छा गया. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. जानकी लाल अपने परिवार के मुख्य कमाने वाले सदस्य थे. उनके आकस्मिक निधन से पूरा परिवार आर्थिक और भावनात्मक संकट में पड़ गया है. ग्रामीणों ने मांग की है कि रेलवे प्रशासन इस घटना के बाद मोड़क स्टेशन क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करे. साथ ही मृतक परिवार को उचित मुआवजा और सरकारी सहायता प्रदान की जाए.



क्या कहते हैं विशेषज्ञ?

रेलवे सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए तीन महत्वपूर्ण कदम जरूरी हैं — ट्रैक के दोनों ओर मजबूत फेंसिंग, पर्याप्त साइनेज और जागरूकता अभियान. इसके अलावा, व्यस्त रेलवे क्रॉसिंग पर स्वचालित गेट्स और कैमरा निगरानी व्यवस्था लगाई जानी चाहिए. रामगंजमंडी क्षेत्र में बढ़ते औद्योगिक और कृषि कार्यों के कारण ट्रैक के आसपास लोगों की आवाजाही भी बढ़ी है, जिससे खतरा और ज्यादा हो गया है.