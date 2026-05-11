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कोटा में भीषण आग: मोटर मार्केट के ग्लास शोरूम में लगी आग, अतिक्रमण ने बढ़ाई मुश्किल

Kota Glass Factory Fire: कोटा एरोड्रम चौराहे के पास मोटर मार्केट स्थित एक तीन मंजिला ग्लास शोरूम में रविवार रात करीब 11:15 बजे अचानक भीषण आग लग गई. आग की लपटें इतनी तेज थीं कि पूरे इलाके में दहशत फैल गई.

Edited byAnsh RajReported by Rajendra Sharma
Published: May 11, 2026, 08:35 AM|Updated: May 11, 2026, 08:35 AM
कोटा में भीषण आग: मोटर मार्केट के ग्लास शोरूम में लगी आग, अतिक्रमण ने बढ़ाई मुश्किल
Image Credit: Kota Fire News

Kota Fire News: कोटा. रविवार रात कोटा शहर में एक बार फिर अतिक्रमण की समस्या ने आफत बनकर सामने आई. एरोड्रम चौराहे के पास मोटर मार्केट स्थित एक तीन मंजिला ग्लास शोरूम में रात करीब 11:15 बजे भीषण आग लग गई. आग की लपटें इतनी तेज थीं कि आसपास के इलाके में दहशत फैल गई.


आग लगने की सूचना और दमकल की पहुंच
सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 6 गाड़ियां और हाइड्रोलिक मशीन मौके पर पहुंचीं. फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी. हालांकि, रास्ते में भारी अतिक्रमण होने के कारण हाइड्रोलिक लैडर शोरूम तक नहीं पहुंच पाई. इससे बचाव और आग बुझाने के कार्य में काफी बाधा उत्पन्न हुई. फायरकर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी.

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कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू
फायर ब्रिगेड की टीम ने रात 1 बजे तक कड़ी मेहनत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया. आग लगने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है. प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट या किसी अन्य कारण से आग लगने की आशंका जताई जा रही है. हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है, जो राहत की बात है.


अतिक्रमण की समस्या पर सवाल
इस घटना ने कोटा शहर में बढ़ते अतिक्रमण को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि रास्ते साफ होते तो आग पर जल्दी काबू पाया जा सकता था. नगर निगम की लापरवाही और अतिक्रमण हटाने में नाकामी को लेकर लोग नाराज हैं. कई बार शिकायतें करने के बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाए जा रहे हैं, जिससे ऐसी घटनाओं में जान-माल का खतरा बढ़ जाता है.

स्थानीय लोगों की प्रतिक्रिया
मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने बताया कि आग की लपटें देखकर पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई थी. आसपास के दुकानदार और रहने वाले लोग भी डर गए थे. समय रहते दमकल की टीम पहुंच गई, वरना नुकसान और भी ज्यादा हो सकता था.

नगर निगम और प्रशासन से अब मांग की जा रही है कि न सिर्फ इस मामले में आग लगने के कारणों की जांच की जाए, बल्कि पूरे इलाके से अतिक्रमण हटाने के लिए सख्त कार्रवाई की जाए.फिलहाल पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर जांच कार्य में जुटी हुई है. आग से शोरूम को भारी नुकसान पहुंचा है.

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Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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