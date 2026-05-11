/कोटा में भीषण आग: मोटर मार्केट के ग्लास शोरूम में लगी आग, अतिक्रमण ने बढ़ाई मुश्किल

Kota Fire News: कोटा. रविवार रात कोटा शहर में एक बार फिर अतिक्रमण की समस्या ने आफत बनकर सामने आई. एरोड्रम चौराहे के पास मोटर मार्केट स्थित एक तीन मंजिला ग्लास शोरूम में रात करीब 11:15 बजे भीषण आग लग गई. आग की लपटें इतनी तेज थीं कि आसपास के इलाके में दहशत फैल गई.



आग लगने की सूचना और दमकल की पहुंच

सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 6 गाड़ियां और हाइड्रोलिक मशीन मौके पर पहुंचीं. फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी. हालांकि, रास्ते में भारी अतिक्रमण होने के कारण हाइड्रोलिक लैडर शोरूम तक नहीं पहुंच पाई. इससे बचाव और आग बुझाने के कार्य में काफी बाधा उत्पन्न हुई. फायरकर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी.

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कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू

फायर ब्रिगेड की टीम ने रात 1 बजे तक कड़ी मेहनत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया. आग लगने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है. प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट या किसी अन्य कारण से आग लगने की आशंका जताई जा रही है. हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है, जो राहत की बात है.



अतिक्रमण की समस्या पर सवाल

इस घटना ने कोटा शहर में बढ़ते अतिक्रमण को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि रास्ते साफ होते तो आग पर जल्दी काबू पाया जा सकता था. नगर निगम की लापरवाही और अतिक्रमण हटाने में नाकामी को लेकर लोग नाराज हैं. कई बार शिकायतें करने के बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाए जा रहे हैं, जिससे ऐसी घटनाओं में जान-माल का खतरा बढ़ जाता है.

स्थानीय लोगों की प्रतिक्रिया

मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने बताया कि आग की लपटें देखकर पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई थी. आसपास के दुकानदार और रहने वाले लोग भी डर गए थे. समय रहते दमकल की टीम पहुंच गई, वरना नुकसान और भी ज्यादा हो सकता था.

नगर निगम और प्रशासन से अब मांग की जा रही है कि न सिर्फ इस मामले में आग लगने के कारणों की जांच की जाए, बल्कि पूरे इलाके से अतिक्रमण हटाने के लिए सख्त कार्रवाई की जाए.फिलहाल पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर जांच कार्य में जुटी हुई है. आग से शोरूम को भारी नुकसान पहुंचा है.

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