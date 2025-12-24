कोटा में भयंकर सड़क हादसा, उज्जैन से दिल्ली जा रही कार को कंटेनर ने मारी टक्कर, दो महिलाओं की दर्दनाक मौत

Massive Road Accident: दिल्ली–मुंबई एक्सप्रेसवे पर चेचट टोल प्लाजा के पास तेज़ रफ्तार कंटेनर ने कार को पीछे से टक्कर मार दी. हादसे में कार में सवार दो महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि टक्कर के बाद कंटेनर भी पलट गया. वही दुर्घटना के बाद कंटेनर चालक मौके से फरार हो गया.
Kota Road Accident: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर रामगंजमंडी इलाके में चेचट टोल प्लाजा के पास मंगलवार सुबह एक भीषण सड़क हादसा हो गया. तेज रफ्तार से आ रहे कंटेनर ने एक कार को पीछे से इतनी जोरदार टक्कर मारी कि कार का पिछला हिस्सा बुरी तरह चकनाचूर हो गया.
हादसे में कार में सवार दो महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कंटेनर पलट गया और चालक मौके से फरार हो गया. पुलिस ने घंटों मशक्कत के बाद शवों को निकाला और मोर्चरी भेजा. इस घटना ने इलाके में दहशत फैला दी है और सड़क सुरक्षा पर सवाल उठाए हैं.
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, हादसा सुबह करीब 8 बजे हुआ. कार उज्जैन से दिल्ली की ओर जा रही थी. टोल प्लाजा के पास कार की स्पीड 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा थी, क्योंकि वहां वाहनों की लाइन लगी हुई थी. तभी पीछे से तेज गति से आ रहे कंटेनर ने कार को टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार का पिछला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और महिलाएं बुरी तरह फंस गईं. कंटेनर चालक ने ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन वह भी पलट गया. चालक ने मौके का फायदा उठाकर भागने में कामयाबी हासिल कर ली.
सूचना मिलते ही चेचट थाना पुलिस मौके पर पहुंची. टीम ने क्रेन की मदद से कार से शव निकालने की कोशिश की, लेकिन कार की हालत इतनी खराब थी कि इसमें काफी समय लगा. पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि महिलाओं की पहचान अभी पूरी तरह नहीं हो पाई है, लेकिन कार के चालक अर्जुन सिंह ने बताया कि वे परिवार की सदस्य थीं और दिल्ली किसी काम से जा रही थीं. अर्जुन सिंह ने बाइट में कहा, "हम टोल पर रुकने वाले थे, तभी पीछे से तेज ट्रक आया और सबकुछ खत्म हो गया. मैं तो बच गया, लेकिन बहनों की जान चली गई. चालक को सख्त सजा मिलनी चाहिए."
पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. सीसीटीवी फुटेज की मदद से फरार चालक की तलाश की जा रही है. एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक कुछ घंटों के लिए प्रभावित रहा, लेकिन पुलिस ने वैकल्पिक रास्तों से वाहनों को निकाला. यह इलाका अक्सर तेज वाहनों की वजह से हादसों का गवाह बनता है. स्थानीय लोग कहते हैं कि टोल प्लाजा के पास स्पीड ब्रेकर या चेकिंग पॉइंट बढ़ाने की जरूरत है.
यह हादसा सड़क सुरक्षा की लापरवाही को उजागर करता है. भारी वाहनों की तेज रफ्तार और ड्राइवरों की लापरवाही से ऐसे हादसे बढ़ रहे हैं. पुलिस ने चालक की तलाश तेज कर दी है और उम्मीद है कि जल्द गिरफ्तारी होगी. परिवार वाले सदमे में हैं और पुलिस से न्याय की गुहार लगा रहे हैं. कुल मिलाकर, यह घटना राजस्थान के व्यस्त एक्सप्रेसवे पर सतर्कता की कमी को दर्शाती है. लोगों से अपील है कि ड्राइविंग के दौरान स्पीड कंट्रोल रखें और सुरक्षित यात्रा करें. जांच रिपोर्ट आने के बाद और डिटेल्स सामने आएंगी.
