विद्यालय भवन का निरीक्षण करने पहुंचे मंत्री हीरालाल नागर, अधिकारियों को लगाई फटकार

Hiralal Nagar: ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर मंत्री नागर आज अपने विधानसभा क्षेत्र सांगोद में संस्कृत विद्यालय में खेल कूद प्रतियोगिता में भाग लेने पहुंचे. मंत्री ने कहा कि मेरी विधानसभा में अच्छा काम होना चाहिए.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Oct 05, 2025, 08:45 PM IST | Updated: Oct 05, 2025, 08:45 PM IST

विद्यालय भवन का निरीक्षण करने पहुंचे मंत्री हीरालाल नागर, अधिकारियों को लगाई फटकार

Hiralal Nagar: राजस्थान के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर इन दिनों फुल एक्शन में नजर आ रहे हैं और जनहित के कार्यों में लगातार लगे हुए हैं. मंत्री नागर आज अपने विधानसभा क्षेत्र सांगोद में संस्कृत विद्यालय में खेल कूद प्रतियोगिता में भाग लेने पहुंचे. मंत्री ने कहा कि मेरी विधानसभा में अच्छा काम होना चाहिए.

विद्यालय निर्माण का बजट आता है लाखों का और काम निम्न स्तर का होता है. मंत्री हीरालाल नागर संस्कृत विद्यालय भवन के निरीक्षण के लिए पहुंच गए. साथ में SDM और BDO भी थे. विद्यालय भवन की स्थिति बिलकुल बदहाल मिली.

खास बात ये है कि इस संस्कृत विधालय भवन के निर्माण के लिए लोकसभा स्पीकर ने 18 लाख का बजट दिया था, लेकिन बिल्डिंग की हालत देखकर मंत्री ने अधिकारियों को फटकार लगाई और कहा कि कुछ महीने पहले बनी बिल्डिंग के ये हालात हैं. मंत्री ने कहा कि ऐसे काम करोगे तो सस्पेंड कर दिए जाओगे.

आपको बता दें आज इसी संस्कृत विद्यालय भवन में एक तरफ खेल कूद प्रतियोगिता थी और दूसरी तरफ मंत्री नागर ने विद्यालय भवन का निरक्षण किया, तो हाल बेहाल मिले. मंत्री ने कहा कि ऐसे कामों से जनता के बीच नेता की छवि खराब होती है और काम में लापरवाही बरतने वाले अधिकारीयों को नहीं बक्शा जाएगा.

साथ ही मंत्री नागर सीसी रोड का भी निरीक्षण करने पहुंचे, जहां पर हालात बिलकुल कच्चे थे, बदहाल थे. सड़क की स्थिति देखकर मंत्री ने XEN और साथ में मौजूद अधिकारीयों की फटकार लगाई.

