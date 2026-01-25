Zee Rajasthan
Kota: मंत्री हीरालाल नागर ने 20 करोड़ के ड्रेन प्रोजेक्ट का किया निरीक्षण, अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश

Kota News: राजस्थान के कोटा जिले के सांगोद में मंत्री हीरालाल नागर ने एक्शन लेते हुए 20 करोड़ रुपये के ड्रेन प्रोजेक्ट का मौके पर निरीक्षण किया और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए.

Published: Jan 25, 2026, 08:23 PM IST | Updated: Jan 25, 2026, 08:23 PM IST

Kota: मंत्री हीरालाल नागर ने 20 करोड़ के ड्रेन प्रोजेक्ट का किया निरीक्षण, अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश

Kota News: राजस्थान के कोटा जिले के सांगोद में विकास कार्यों को गति देने के लिए मंत्री हीरालाल नागर रविवार को एक्शन मोड में नजर आए. उन्होंने क्षेत्र में चल रहे 20 करोड़ रुपये के ड्रेन प्रोजेक्ट का मौके पर जाकर निरीक्षण किया और अधिकारियों की पूरी टीम को सख्त निर्देश दिए. इस प्रोजेक्ट का मकसद सांगोद के खेतों को जलभराव से मुक्त करना है. इसके साथ ही मंत्री ने विनोदखुर्द में पशु चिकित्सालय और कांगनिया गांव में नाले निर्माण को लेकर भी प्रशासनिक अमले के साथ चर्चा की.

20 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट

सांगोद में किसानों को बारिश के दौरान खेतों में पानी भरने की समस्या से जल्द ही निजात मिलने वाली है. मंत्री हीरालाल नागर ने रविवार को क्षेत्र का दौरा किया और यहां 20 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली ड्रेन के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया. इस ड्रेन के बनने से सबसे बड़ा फायदा यहां के किसानों को होगा.

अक्सर बारिश में जलभराव के कारण फसलें खराब हो जाती थी लेकिन अब पानी की निकासी होने से किसान बारिश के मौसम में भी अपनी फसलों की पैदावार ले सकेंगे. मंत्री ने अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण कार्य करने के निर्देश दिए. ड्रेन के अलावा, मंत्री नागर ने ग्राम विनोदखुर्द में बनने वाले पशु चिकित्सालय के लिए चिन्हित जगह का अवलोकन किया.

अधिकारियों को मौके पर ही निर्देश किए जारी

साथ ही, कांगनिया गांव में नाले निर्माण को लेकर अधिकारियों को मौके पर ही निर्देश जारी किए. दौरे के दौरान एसडीएम सपना कुमारी, प्रधान जयवीर सिंह, उपप्रधान ओम नागर और पीडब्ल्यूडी और जल संसाधन विभाग के कई अधिकारी मौजूद रहे. विनोदखुर्द पहुंचने पर पूर्व सरपंच प्रेम गुर्जर ने मंत्री का गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया.

प्रशासन और सरकार का दावा है कि इस ड्रेन के बन जाने से सांगोद के कृषि परिदृश्य में बड़ा बदलाव आएगा. किसानों को उम्मीद है कि अगले मानसून तक यह काम पूरा हो जाएगा, जिससे उनकी फसलें सुरक्षित रहेंगी.
