झालावाड़ में गणेश विसर्जन के दौरान हादसा, नदी में डूबा किशोर

Jhalawar News: राजस्थान में झालावाड़ जिले के मिश्रौली क्षेत्र में गणेश विसर्जन देखने पहुंचे तीन दोस्त नदी में नहाने के दौरान डूबने लगे. गनीमत रही कि समय रहते दो बालकों को बचा लिया गया, लेकिन एक किशोर गहरे पानी में डूब गया. सूचना पर पहुंची पुलिस और रेस्क्यू टीम द्वारा तलाश की जा रही है.

मिश्रौली थाना अधिकारी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि थाना क्षेत्र के हरिपुरा नलखाड़ी निवासी तीन दोस्त शनिवार को आहू नदी में गांव का गणेश विसर्जन देखने पहुंचे, जहां विसर्जन के दौरान हादसा हो गया. तीनों नदी में डूबने लगे, जिनमें से दो बच्चों को तो सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, लेकिन एक बच्चे का देर शाम तक भी पता नहीं लग पाया.

सूचना मिलने पर एसडीआरएफ टीम को भी मौके पर बुलाया गया और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन सफलता नहीं मिली. रात होने के कारण सर्च ऑपरेशन बंद करना पड़ा. रविवार सुबह सर्च ऑपरेशन फिर से शुरू किया जाएगा.

लापता किशोर हरिपुरा निवासी अंकुश राठौर अपने दो दोस्तों के साथ गणेश विसर्जन को देखने गया था. इसी दौरान हादसे का शिकार हो गया. लापता किशोर अंकुश राठौर परिवार का इकलौता पुत्र था. हादसे की खबर मिलते ही घर में कोहराम मच गया है.

झालावाड़ जिले के पिड़ावा उपखंड के कालियाखेड़ी गांव के पास रीछड़ नदी में उफान आ जाने से पुलिया पर लगभग 5 फीट पानी आने से गांव टापू बन गया. गांव का मुख्य सड़क मार्ग से पूरी तरह से संपर्क टूट गया है. सुनेल तहसीलदार अजहर बैग ने बताया कि सूचना मिलने पर वो टीम के साथ मोके पर पहुंचे.

उन्होंने खेतों के कच्चे रास्ते से गांव में पहुंचकर ग्रामीणों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई. नदी के उफान को देखते हुए खाने के पैकेट भी तैयार करवाए जा रहे हैं. जिन्हें शाम से पहले ग्रामीणों तक पहुंचा दिया जाएगा. नदी का रौद्र रूप को कम करने के लिए पुरानी मान्यतानुसार रीछड़ नदी को चुनरी ओढ़ाकर पूजा भी की गई.