/“गैंती-फावड़ा लेकर हम खुद सड़क बनाएंगे क्या?” लाडपुरा विधायक कल्पना देवी ने PWD अधिकारियों को लगाई फटकार

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MLA Kalpna Devi: कोटा जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक में लाडपुरा विधायक कल्पना देवी ने पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई.
Kota News: कोटा जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक में बुधवार को जबरदस्त हंगामा हो गया. लाडपुरा से भाजपा विधायक कल्पना देवी ने पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के गोलमोल जवाबों से नाराजगी जताते हुए उन्हें जमकर फटकार लगाई.
विधायक का फूटा गुस्सा
बैठक में लाडपुरा विधायक कल्पना देवी ने अपने क्षेत्र खेड़ारामपुर में प्रस्तावित पुलिया निर्माण और कैथून क्षेत्र में नहर पर बनी पुलियाओं की सुरक्षा दीवारों का मुद्दा उठाया. जब पीडब्ल्यूडी अधिकारियों ने असंतोषजनक और घुमा-फिरा जवाब दिया तो विधायक का गुस्सा फूट पड़ा.
विधायक कल्पना देवी ने सख्त लहजे में कहा, “क्या आप चाहते हैं हम गेंती-फावड़ा लेकर सड़क बनाने जाएं? काम नहीं करना था तो मत करो...” उनके इस तीखे बयान से बैठक का माहौल एकदम गरमा गया.
कई विभागों पर सवालों की बौछार
विधायक कल्पना देवी ने सिर्फ सड़क-पुलिया तक सीमित नहीं रखा. उन्होंने बैठक में बिजली चोरी, ट्रांसफार्मर चोरी, पेयजल, सड़क, शिक्षा और मेडिकल सुविधाओं जैसे अनेक जनहित के मुद्दों पर अधिकारियों से जवाब-तलब किया. खासतौर पर किसानों की समस्या को लेकर उन्होंने कहा कि क्षेत्र में लगातार बिजली के तार और ट्रांसफार्मर चोरी हो रहे हैं, लेकिन न चोर पकड़े जा रहे हैं और न ही शिकायतों पर उचित कार्रवाई हो रही है. विधायक ने बिजली विभाग और पुलिस विभाग के बीच समन्वय की कमी को इस समस्या की जड़ बताया.
चार घंटे चली सभा
जिला प्रमुख मुकेश मेघवाल की अध्यक्षता में हुई यह बैठक करीब चार घंटे तक चली. बैठक में कई जनप्रतिनिधि और विभागीय अधिकारी मौजूद रहे. सड़क, पानी, बिजली, स्वच्छता और स्वास्थ्य सेवाओं समेत दर्जनों मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई.
प्रशासन पर सख्ती की मांग
कल्पना देवी ने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि जनसमस्याओं को हल करने में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने साफ कहा कि क्षेत्र की जनता विकास कार्यों की उम्मीद लगाए बैठी है और देरी स्वीकार्य नहीं है.बैठक में मौजूद अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी अपने-अपने क्षेत्रों की समस्याएं रखीं, जिसके बाद संबंधित अधिकारियों को तत्काल समाधान निकालने के निर्देश दिए गए.जिला परिषद की इस बैठक में विधायक द्वारा की गई सख्ती और तीखी टिप्पणियों को स्थानीय स्तर पर काफी चर्चा में लाया जा रहा है. आमजन इसे जनहित के मुद्दों पर सख्त रुख के रूप में देख रहा है.
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