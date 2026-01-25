Zee Rajasthan
बागेश्वर धाम सरकार की कथा में भक्ति और सनातन संस्कृति का महाकुंभ, 6 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने एक साथ सुनी राम कथा

Dhirendra Shastri Shri Ram Katha Kota: कोटा जिले के रामगंज मंडी में जनवरी 2026 में आयोजित ऐतिहासिक रामकथा ने श्रद्धा और भक्ति का नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया. इस भव्य धार्मिक आयोजन में 6 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने एक साथ बैठकर भगवान श्रीराम की कथा को सुना.

Published: Jan 25, 2026, 10:26 PM IST | Updated: Jan 25, 2026, 10:26 PM IST

Dhirendra Shastri Shri Ram Katha Kota: राजस्थान के कोटा जिले की रामगंज मंडी में जनवरी 2026 में आयोजित ऐतिहासिक रामकथा ने श्रद्धा और भक्ति का नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया. रामगंज मंडी में आयोजित श्रीराम कथा के दौरान श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला. कथा स्थल पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु उमड़ पड़े, जिससे पूरा क्षेत्र जय श्री राम के उद्घोष से गूंज उठा.

दूर-दूर तक फैले भक्तों के जनसैलाब का यह नजारा आस्था, अनुशासन और सनातन संस्कृति की भव्यता को दर्शाता है. कथा वाचक बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के मुख से निकले राम नाम ने वातावरण को भक्तिमय बना दिया. वहीं श्रद्धालुओं की भावपूर्ण उपस्थिति ने आयोजन को ऐतिहासिक बना दिया.

रामगंज मंडी में यह श्रीराम कथा न सिर्फ एक धार्मिक आयोजन रही, बल्कि आस्था, एकता और संस्कृति का महाकुंभ बनकर सामने आई. इस भव्य धार्मिक आयोजन में 6 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने एक साथ बैठकर भगवान श्रीराम की कथा को सुना.

आयोजन की शुरुआत राम नाम संकीर्तन और जय श्रीराम के गगनभेदी उद्घोष के साथ हुई, जिससे पूरा वातावरण पूरी तरह राममय हो गया. रामकथा स्थल पर देशभर से आए श्रद्धालुओं की उपस्थिति ने इस आयोजन को राजस्थान के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में शामिल कर दिया.

कथा के दौरान भक्तों में अपार उत्साह, भक्ति और आध्यात्मिक उल्लास देखने को मिला. यह आयोजन न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक बना, बल्कि सनातन संस्कृति और राम भक्ति की एकता को भी दर्शाता है.

