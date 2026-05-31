/Kota: 15 साल बाद मिला बिछड़ा परिवार, तो मां से लिपटकर फूट-फूट कर रोया बेटा

Kota News: कोटा स्थित अपना घर आश्रम में शनिवार का दिन भावनाओं से भर गया, जब 15 वर्षों से अपने परिवार से बिछड़ी एक महिला का अपने परिजनों से पुनर्मिलन हुआ. माँ मोहिनी को जैसे ही उनके बेटे गोवर्धन ने देखा, वह खुद को रोक नहीं पाया और दौड़कर माँ के पैरों से लिपट गया. लंबे समय बाद हुए इस मिलन ने वहाँ मौजूद सभी लोगों को भावुक कर दिया.

माँ-बेटे के इस पुनर्मिलन के दौरान बेटी संगीता भी अपनी माँ के गले लगकर फूट-फूट कर रो पड़ी. वहीं पति बाबूलाल की आँखें भी नम हो गईं. आश्रम परिसर में मौजूद हर व्यक्ति इस मार्मिक दृश्य को देखकर भावुक हो उठा.

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9 साल पहले लावारिस हालत में मिली थीं मोहिनी

जानकारी के अनुसार, करीब 9 वर्ष पहले मोहिनी झालावाड़ जिले के दांगीपुरा थाना क्षेत्र के बामन गांव में लावारिस अवस्था में घूमती हुई मिली थीं. उस समय उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी और वह अपने बारे में कोई जानकारी देने में सक्षम नहीं थीं.

तत्कालीन थानाधिकारी गोकुल प्रसाद ने मनोहरथाना उपखंड अधिकारी के निर्देश पर उन्हें कोटा के अपना घर आश्रम भेजा था, जहां उनके रहने, खाने और उपचार की व्यवस्था की गई.

इलाज और देखभाल से लौटी पहचान

अपना घर आश्रम में नियमित चिकित्सा, पौष्टिक भोजन और निरंतर देखभाल के कारण मोहिनी की मानसिक स्थिति में धीरे-धीरे सुधार होने लगा. स्वास्थ्य बेहतर होने के बाद उन्होंने अपने परिवार और मूल निवास के बारे में जानकारी देना शुरू किया.

मोहिनी ने बताया कि वह प्रतापगढ़ जिले की रहने वाली हैं. इसके बाद आश्रम के कार्यकर्ताओं ने तुरंत प्रतापगढ़ जिले के अरनोद थाना से संपर्क किया. पुलिस के सहयोग से उनके परिवार तक सूचना पहुंचाई गई, जो पीपलखूँट तहसील के सोडलपुर गांव में रहता है.

सूचना मिलते ही आश्रम पहुंचे परिजन

परिवार तक सूचना पहुंचने के बाद मोहिनी के पति बाबूलाल, बड़े बेटे गोवर्धन और बेटी संगीता तुरंत कोटा स्थित अपना घर आश्रम पहुंचे. करीब 15 साल बाद परिवार के सभी सदस्यों को एक साथ देखकर आश्रम परिवार भी भावुक हो गया.

सेवा और मानवता की मिसाल बना आश्रम

अपना घर आश्रम से जुड़े सेवा साथियों और कार्यकर्ताओं ने कहा कि संस्था केवल बेसहारा लोगों को आश्रय ही नहीं देती, बल्कि टूटे हुए रिश्तों को जोड़ने का भी कार्य करती है. उनका कहना है कि किसी माँ को उसके परिवार से मिलाने से बड़ा कोई सुख नहीं हो सकता.

यह घटना एक बार फिर साबित करती है कि सेवा, धैर्य और करुणा के माध्यम से असंभव लगने वाले कार्य भी संभव हो सकते हैं. अपना घर आश्रम वर्षों से बेसहारा और मानसिक रूप से अस्वस्थ लोगों की सेवा कर उन्हें नया जीवन देने का प्रयास कर रहा है. संस्था का संकल्प है कि कोई भी व्यक्ति बेसहारा न रहे, कोई भूखा न सोए और कोई अपने परिवार से बिछड़ा न रहे.