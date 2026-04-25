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कोटा में नारकोटिक्स ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई, 938 किलो डोडा चूरा बरामद, 3 तस्कर गिरफ्तार

Kota News: कोटा जिले में केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध मादक पदार्थ की तस्करी कर रहे तीन तस्करों को भारी मात्रा डोडा चूरा के साथ पकड़ा है.

Edited byAman SinghReported by Rajendra Sharma
Published: Apr 25, 2026, 01:00 PM|Updated: Apr 25, 2026, 01:00 PM
कोटा में नारकोटिक्स ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई, 938 किलो डोडा चूरा बरामद, 3 तस्कर गिरफ्तार
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Kota News: राजस्थान के कोटा जिले में केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध मादक पदार्थ की तस्करी कर रहे तीन तस्करों को भारी मात्रा डोडा चूरा के साथ पकड़ा है. तस्करों के कब्जे में करीब 938 किलो से अधिक का डोडा चूरा बरामद किया है, जिसको लहसुन के कट्टो के अंदर छिपाकर 2 पिकअप लोडिंग वाहन की मदद से तस्करी के लिए ले जाया जा रहा था.

जब्त किए डोडा चूरा की किमत बाजार में 47 लाख रूपए बताई गई है. उप नारकोटिक्स आयुक्त कोटा नरेश बुंदेल ने बताया कि तस्करों ने तस्करी का नया तरीका अपनाते हुए लहसुन के कट्टों में छिपाकर डोडा चूरा ले जा रहे थे, ताकि किसी को मादक पदार्थ की गंध न आए.

कार्रवाई के लिए कोटा-झालावाड़ एनएच-52 पर मंडाना टोल पर नाकाबंद की जा रही थी, तभी झालावाड़ की तरफ से 2 लोडिंग वाहन आ रहे थे. जिनको रोककर तलाशी ली गई और डोडा चूरा जब्त किया गया. ये नशे की खेप मंदसौर इलाके से नागौर इलाके की तरफ ले जा रही थी.

पढ़ें एक और बड़ी खबर

चित्तौड़गढ़ जिले के बेगूं क्षेत्र में नेशनल हाईवे-27 पर काटूंदा स्कूल के पास शनिवार तड़के सड़क हादसा हो गया. अहमदाबाद से ग्वालियर जा रही स्लीपर बस ने सड़क किनारे खड़े बल्कर को जोरदार टक्कर मार दी. हादसे में मध्यप्रदेश के भिंड निवासी धर्मवीर सिंह परमार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि छह यात्री घायल हो गए.

तीन गंभीर घायलों को चित्तौड़गढ़ रेफर किया गया. हादसे के बाद बस चालक फरार हो गया. सूचना पर पारसोली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू कराया. हादसे से कुछ समय तक हाईवे बाधित रहा. आज पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया, पुलिस जांच में जुटी है.

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Aman Singh

अमन सिंह एक ऊर्जावान और प्रतिभाशाली मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नज़र रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करने में दक्ष हैं. करीब 3 वर्षों के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी रचनात्मकता और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए दर्शकों तक तेज़, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के निवासी हैं, जहां से उन्होंने अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया, जिसने उनके मीडिया करियर की मजबूत नींव रखी. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज़ खबर पकड़ने की क्षमता और प्रभावी प्रस्तुति शैली के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान स्थापित कर रहे हैं.

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