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ERCP के पहले नोनेरा-ऐबरा बांध में पानी भराव पर असमंजस, अब तक नहीं मिले दिशा-निर्देश

ERCP राम जल सेतु परियोजना के पहले नवनिर्मित नोनेरा-ऐबरा बांध में इस बार पानी के भराव को लेकर असमंजस बना हुआ है। अब तक सरकार की ओर से स्पष्ट दिशा-निर्देश नहीं मिलने की बात सामने आई है.

Edited byAnsh RajReported by Rajendra Sharma
Published: Jul 13, 2026, 01:41 PM|Updated: Jul 13, 2026, 01:41 PM
ERCP के पहले नोनेरा-ऐबरा बांध में पानी भराव पर असमंजस, अब तक नहीं मिले दिशा-निर्देश
Image Credit: ERCP Ram Jal Setu ProjectSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

ERCP Ram Jal Setu Project: राजस्थान की महत्वाकांक्षी ERCP राम जल सेतु परियोजना के पहले नवनिर्मित नोनेरा-ऐबरा बांध से जुड़ा बड़ा अपडेट सामने आया है. बांध के कैचमेंट क्षेत्र में इस बार पानी के भराव को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है. जानकारी के अनुसार अभी तक बांध में पानी के भराव को लेकर सरकार की ओर से स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी नहीं किए गए हैं. ऐसे में मानसून के दौरान बांध में आने वाले पानी और उसके प्रबंधन को लेकर स्थिति पर नजर बनी हुई है.


पिछले वर्ष खाली किया गया था बांध का पानी

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नोनेरा-ऐबरा बांध का निर्माण करीब दो वर्ष पहले पूरा हो चुका है. पिछले वर्ष भी बांध में पानी का भराव हुआ था, लेकिन बाद में पानी को खाली कर दिया गया था. इस बार भी मानसून की गतिविधियों के बीच बांध के कैचमेंट क्षेत्र में पानी आने की संभावना है, लेकिन भराव को लेकर अब तक स्पष्ट निर्देश सामने नहीं आए हैं. बांध में पानी का भराव होने से आसपास के क्षेत्र में जलस्तर बढ़ने की उम्मीद है. यही कारण है कि स्थानीय स्तर पर भी बांध के भराव को लेकर लोगों की नजर बनी हुई है.


6 कस्बों और 749 गांवों के लिए 1661 करोड़ की योजना

नोनेरा बांध से जुड़ी पेयजल योजना कोटा और बूंदी जिले के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है. दोनों जिलों के 6 कस्बों और 749 गांवों तक पेयजल पहुंचाने के लिए करीब 1661 करोड़ रुपये की योजना पर काम किया जा रहा है. जलदाय विभाग बांध से पानी लिफ्ट करने के लिए आवश्यक ढांचा तैयार कर रहा है. परियोजना के तहत पाइपलाइन, पंपिंग और अन्य जरूरी व्यवस्थाओं का निर्माण किया जाना है. योजना पूरी होने के बाद बड़ी आबादी को नल के जरिए पेयजल उपलब्ध कराने की तैयारी है.


अगस्त 2027 तक हर घर नल से पानी देने का लक्ष्य

पेयजल परियोजना के तहत अगस्त 2027 तक गांवों में हर घर नल योजना के माध्यम से पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है. इसके लिए जलदाय विभाग की ओर से अलग-अलग स्तर पर निर्माण कार्य किए जा रहे हैं. हालांकि परियोजना से जुड़े कार्यों की गति को लेकर स्थानीय स्तर पर सवाल भी उठ रहे हैं. बताया जा रहा है कि पिछले एक वर्ष में बांध क्षेत्र से जुड़े कई कार्य अपेक्षित स्तर तक पूरे नहीं हो सके हैं. ऐसे में निर्धारित समय सीमा के भीतर योजना पूरी करने के लिए आने वाले समय में काम की रफ्तार महत्वपूर्ण होगी.


पानी लिफ्ट करने की व्यवस्था पर चल रहा काम

जलदाय विभाग नोनेरा बांध से पेयजल लिफ्ट करने की व्यवस्था तैयार कर रहा है. बांध से पानी लेकर कोटा और बूंदी जिले के संबंधित कस्बों और गांवों तक पहुंचाने के लिए बड़े स्तर पर बुनियादी ढांचा विकसित किया जा रहा है. परियोजना पूरी होने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की उपलब्धता बेहतर होने की उम्मीद है. खास तौर पर गर्मियों के दौरान पानी की समस्या का सामना करने वाले क्षेत्रों को इस योजना से राहत मिल सकती है.


17 जिलों को मिलेगा सिंचाई और पेयजल का लाभ

ERCP राम जल सेतु परियोजना राजस्थान की बड़ी जल परियोजनाओं में शामिल है. इस परियोजना के माध्यम से प्रदेश के 17 जिलों को सिंचाई और पेयजल के लिए पानी उपलब्ध कराने की योजना है. नोनेरा-ऐबरा बांध इस महत्वाकांक्षी परियोजना का पहला बांध है. परियोजना का उद्देश्य जल उपलब्धता वाले क्षेत्रों से पानी का बेहतर प्रबंधन कर जरूरत वाले इलाकों तक पहुंचाना है. इससे पेयजल आपूर्ति के साथ कृषि क्षेत्र को भी लाभ मिलने की उम्मीद है.


बांध के भराव पर निर्देशों का इंतजार

फिलहाल सबसे बड़ा सवाल इस मानसून में नोनेरा बांध के पानी के भराव को लेकर है. अब तक सरकार की ओर से स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी नहीं होने की जानकारी सामने आई है. वहीं संबंधित अधिकारी भी इस विषय पर विस्तृत जानकारी साझा करने से बचते नजर आ रहे हैं. मानसून के दौरान कैचमेंट क्षेत्र में पानी की आवक बढ़ने पर बांध का जलस्तर बढ़ सकता है. ऐसे में आने वाले दिनों में बांध के भराव और जल प्रबंधन को लेकर लिए जाने वाले निर्णय महत्वपूर्ण होंगे. साथ ही 749 गांवों और 6 कस्बों की पेयजल योजना के निर्माण कार्य की गति पर भी नजर बनी रहेगी.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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