Kota: पड़ोसी बना हैवान, 11 साल की बच्ची को बनाया हवस का शिकार

Kota Crime : राजस्थान के कोटा के भीमगंजमंडी थाना इलाके में नाबालिग से रेप (Rape With Minor in Kota)के का मामला सामने आया है. जिसमें पड़ोसी 32 वर्षीय का शादीशुदा शख्स 11 साल की बच्ची को बहला-फुसलाकर घर से ले गया (neighbour raped girl in Kota) और भदाना इलाके में ले जाकर उसके साथ रेप किया. इस मामले में पुलिस ने इस मामले में पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया और साथ ही पड़ताल शुरू कर दी है.

भीमगंजमंडी थानाधिकारी लक्ष्मी चंद वर्मा ने बताया कि पीड़िता और आरोपी एक ही मकान में किराए पर रहते हैं. वारदात के बाद आरोपी फरार था जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी से पुलिस पूछताछ कर रही है.

Report: KK Sharma