/कोटा, सवाई माधोपुर समेत इन 7 स्टेशनों से जुड़ेंगे यात्री, 24 अगस्त से शुरू होगी सेवा

Kota Railway Division: कोटा मंडल के रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है. यात्रियों को अब एक और अमृत भारत एक्सप्रेस की सुविधा मिलने जा रही है. प्रयागराज और उधना के बीच चलने वाली स्पेशल ट्रेन को अब नियमित रूप से अमृत भारत एक्सप्रेस के तौर पर संचालित किया जाएगा. इस ट्रेन का फायदा कोटा मंडल के कई प्रमुख स्टेशनों से सफर करने वाले यात्रियों को मिलेगा. नई ट्रेन सेवा शुरू होने के साथ ही प्रयागराज, कोटा, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी और उधना समेत कई शहरों के बीच रेल यात्रा का विकल्प बढ़ेगा. साप्ताहिक आधार पर चलने वाली इस ट्रेन को लेकर यात्रियों में भी उत्सुकता है.



24 अगस्त से शुरू होगी नई सेवा

जानकारी के अनुसार प्रयागराज से अमृत भारत एक्सप्रेस की नियमित सेवा 24 अगस्त से प्रत्येक सोमवार को शुरू होगी. वहीं उधना से ट्रेन की सेवा 25 अगस्त से प्रत्येक मंगलवार को संचालित की जाएगी. इस ट्रेन को साप्ताहिक सेवा के तौर पर चलाया जाएगा. इससे उन यात्रियों को खास सुविधा मिलेगी, जिन्हें प्रयागराज और उधना के बीच यात्रा करनी होती है या रास्ते में आने वाले शहरों तक पहुंचना होता है.

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कोटा मंडल के 7 स्टेशनों पर रुकेगी ट्रेन

नई अमृत भारत एक्सप्रेस का ठहराव कोटा मंडल के सात प्रमुख स्टेशनों पर रहेगा. इनमें बयाना, हिंडौन सिटी, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, कोटा, रामगंज मंडी और भवानी मंडी शामिल हैं. इन स्टेशनों के यात्रियों को प्रयागराज और उधना की ओर जाने के लिए एक अतिरिक्त रेल विकल्प मिलेगा. खास तौर पर कोटा और सवाई माधोपुर जैसे प्रमुख स्टेशनों से बड़ी संख्या में यात्री अलग-अलग शहरों के लिए सफर करते हैं. नई सेवा से यात्रियों को अपनी यात्रा की योजना बनाने में भी आसानी होगी. साप्ताहिक ट्रेन होने के कारण यात्री पहले से तारीख के हिसाब से अपना सफर तय कर सकेंगे.



कोटा पहुंचने का यह रहेगा समय

प्रयागराज से चलने वाली अमृत भारत एक्सप्रेस कोटा शाम 5 बजकर 40 मिनट पर पहुंचेगी. वहीं वापसी में उधना से चलकर ट्रेन कोटा शाम 4 बजकर 20 मिनट पर पहुंचेगी. यात्रियों के लिए ट्रेन के ठहराव और समय की जानकारी यात्रा से पहले जांचना जरूरी रहेगा, ताकि स्टेशन पहुंचने में किसी तरह की परेशानी न हो. ट्रेन के संचालन से जुड़ी जानकारी के आधार पर यात्री अपनी यात्रा की तैयारी कर सकेंगे.



प्रयागराज और उधना के बीच बढ़ेगा कनेक्टिविटी का विकल्प

प्रयागराज और उधना के बीच यह नई नियमित सेवा रेल यात्रियों के लिए कनेक्टिविटी का एक और विकल्प उपलब्ध कराएगी. खास बात यह है कि कोटा मंडल के सात स्टेशनों को इस ट्रेन के रूट से जोड़ा गया है. इससे इन इलाकों के यात्रियों को प्रयागराज और उधना के अलावा रास्ते में आने वाले प्रमुख शहरों तक पहुंचने के लिए सुविधा मिल सकती है. ट्रेन सेवा शुरू होने के बाद यात्रियों को मौजूदा ट्रेनों के साथ एक और विकल्प मिलेगा.



यात्रियों को क्या होगा फायदा?

नई अमृत भारत एक्सप्रेस के संचालन से कोटा मंडल के यात्रियों के पास लंबी दूरी की यात्रा के लिए एक और ट्रेन उपलब्ध होगी. खासकर बयाना, हिंडौन सिटी, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, कोटा, रामगंज मंडी और भवानी मंडी के यात्रियों को इसका सीधा फायदा मिलेगा. प्रयागराज और उधना जैसे शहरों के बीच नियमित रेल सेवा से यात्रा के विकल्प बढ़ेंगे. वहीं कोटा मंडल के लिए भी यह सेवा रेल नेटवर्क को और मजबूत करने की दिशा में अहम मानी जा सकती है.



फिलहाल यात्रियों के लिए सबसे खास बात यही है कि 24 अगस्त से प्रयागराज और 25 अगस्त से उधना की ओर से अमृत भारत एक्सप्रेस की साप्ताहिक सेवा शुरू होगी, जिसमें कोटा मंडल के सात स्टेशनों पर ठहराव दिया गया है.

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