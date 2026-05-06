/क्या अब बिना फेल हुए पूरी होगी डिग्री ? राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी में हुआ बड़ा बदलाव, जानें नए नियम

RTU NEP 2020: राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी में अब पढ़ाई का तरीका पूरी तरह बदलने जा रहा है. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यानी NEP-2020 को लागू करते हुए यूनिवर्सिटी ने बड़ा फैसला लिया है. अब छात्रों को पारंपरिक तरीके से “फेल” नहीं किया जाएगा. नई व्यवस्था के तहत छात्र अपने अर्जित क्रेडिट के आधार पर आगे बढ़ सकेंगे और अपनी रुचि के अनुसार विषय चुनने की पूरी आजादी होगी.

इतना ही नहीं, छात्र अब 40 प्रतिशत तक क्रेडिट ऑनलाइन माध्यम से भी हासिल कर सकेंगे. NEP के तहत मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम भी लागू किया गया है. यानी छात्र बीच में पढ़ाई छोड़ने पर भी सर्टिफिकेट ले सकेंगे और बाद में दोबारा प्रवेश लेकर अपनी डिग्री पूरी कर पाएंगे. यूनिवर्सिटी प्रशासन का कहना है कि शिक्षा को अब ज्यादा लचीला, कौशल आधारित और रोजगारोन्मुख बनाया जा रहा है.

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इसके तहत छात्रों को इंटर्नशिप, लाइव प्रोजेक्ट्स और ऑन-द-जॉब ट्रेनिंग के बेहतर अवसर मिलेंगे. साथ ही अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के जरिए सभी क्रेडिट डिजिटल रूप से सुरक्षित रहेंगे. इस बड़े बदलाव के साथ RTU में 8 नई फैकल्टी भी शुरू की गई हैं, जिनमें बिल्ट एनवायरनमेंट, मटेरियल साइंस, एडवांस्ड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, एनर्जी इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, आर्ट्स और साइंस शामिल हैं. साथ ही BBA जैसे नए कोर्स भी शुरू किए जा रहे हैं.

कुलगुरु प्रोफेसर नितिन चौधरी का कहना है कि NEP-2020 का यह क्रियान्वयन छात्रों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाएगा और शिक्षा को डिग्री से आगे बढ़ाकर कौशल और रोजगार से जोड़ेगा. फिलहाल RTU का यह कदम तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है, जिसका सीधा फायदा छात्रों को मिलने वाला है.