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क्या अब बिना फेल हुए पूरी होगी डिग्री ? राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी में हुआ बड़ा बदलाव, जानें नए नियम

RTU NEP 2020: राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी में अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यानी NEP-2020 को लागू करते हुए यूनिवर्सिटी ने बड़ा फैसला लिया है. नई व्यवस्था के तहत छात्र अपने अर्जित क्रेडिट के आधार पर आगे बढ़ सकेंगे

Edited byAman SinghReported by Rajendra Sharma
Published: May 06, 2026, 09:34 PM|Updated: May 06, 2026, 09:34 PM
क्या अब बिना फेल हुए पूरी होगी डिग्री ? राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी में हुआ बड़ा बदलाव, जानें नए नियम
Image Credit: Rajasthan Technical University New Regulations

RTU NEP 2020: राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी में अब पढ़ाई का तरीका पूरी तरह बदलने जा रहा है. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यानी NEP-2020 को लागू करते हुए यूनिवर्सिटी ने बड़ा फैसला लिया है. अब छात्रों को पारंपरिक तरीके से “फेल” नहीं किया जाएगा. नई व्यवस्था के तहत छात्र अपने अर्जित क्रेडिट के आधार पर आगे बढ़ सकेंगे और अपनी रुचि के अनुसार विषय चुनने की पूरी आजादी होगी.

इतना ही नहीं, छात्र अब 40 प्रतिशत तक क्रेडिट ऑनलाइन माध्यम से भी हासिल कर सकेंगे. NEP के तहत मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम भी लागू किया गया है. यानी छात्र बीच में पढ़ाई छोड़ने पर भी सर्टिफिकेट ले सकेंगे और बाद में दोबारा प्रवेश लेकर अपनी डिग्री पूरी कर पाएंगे. यूनिवर्सिटी प्रशासन का कहना है कि शिक्षा को अब ज्यादा लचीला, कौशल आधारित और रोजगारोन्मुख बनाया जा रहा है.

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इसके तहत छात्रों को इंटर्नशिप, लाइव प्रोजेक्ट्स और ऑन-द-जॉब ट्रेनिंग के बेहतर अवसर मिलेंगे. साथ ही अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के जरिए सभी क्रेडिट डिजिटल रूप से सुरक्षित रहेंगे. इस बड़े बदलाव के साथ RTU में 8 नई फैकल्टी भी शुरू की गई हैं, जिनमें बिल्ट एनवायरनमेंट, मटेरियल साइंस, एडवांस्ड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, एनर्जी इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, आर्ट्स और साइंस शामिल हैं. साथ ही BBA जैसे नए कोर्स भी शुरू किए जा रहे हैं.

कुलगुरु प्रोफेसर नितिन चौधरी का कहना है कि NEP-2020 का यह क्रियान्वयन छात्रों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाएगा और शिक्षा को डिग्री से आगे बढ़ाकर कौशल और रोजगार से जोड़ेगा. फिलहाल RTU का यह कदम तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है, जिसका सीधा फायदा छात्रों को मिलने वाला है.

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Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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