/तेज रफ्तार बाइक चलाने से रोका तो 8-9 बदमाशों ने घर के बाहर बोला हमला, CCTV में कैद हुई वारदात

Kota Crime News: राजस्थान के कोटा शहर के उद्योग नगर थाना क्षेत्र स्थित प्रेम नगर द्वितीय में मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. घर के बाहर तेज रफ्तार से बाइक चलाने का विरोध करना एक युवक को भारी पड़ गया. आरोप है कि पहले तो बाइक सवार युवक की स्थानीय निवासी से कहासुनी हुई, लेकिन कुछ देर बाद वह अपने 8 से 9 साथियों के साथ वापस लौटा और युवक पर हमला कर दिया. इस घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई और स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल बन गया.



घर के बाहर घेरकर की मारपीट

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जानकारी के अनुसार घायल युवक की पहचान प्रेम नगर द्वितीय निवासी 27 वर्षीय आकाश पुत्र भोला के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि आकाश ने अपने घर के बाहर तेज रफ्तार से बाइक चला रहे युवक को सावधानी से वाहन चलाने के लिए टोका था. इस बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हो गई. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आरोपी उस समय वहां से चला गया, लेकिन कुछ देर बाद अपने 8 से 9 साथियों को लेकर वापस लौटा. इसके बाद सभी ने मिलकर आकाश को घर के बाहर घेर लिया और उसके साथ लात-घूंसों तथा अन्य तरीकों से जमकर मारपीट की.



घायल युवक अस्पताल में भर्ती

हमले में आकाश गंभीर रूप से घायल हो गया. घटना के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों ने उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका उपचार जारी है. चिकित्सकों के अनुसार युवक को शरीर के कई हिस्सों में चोटें आई हैं. पुलिस ने भी घायल के बयान दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है ताकि पूरे घटनाक्रम की जानकारी जुटाई जा सके.



CCTV फुटेज में कैद हुई पूरी वारदात

मारपीट की यह पूरी घटना आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो गई. सामने आए फुटेज में कई युवक एक साथ आकाश पर हमला करते दिखाई दे रहे हैं. वीडियो में आरोपी युवक मारपीट करते हुए स्पष्ट नजर आ रहे हैं, जिससे पुलिस को आरोपियों की पहचान करने में मदद मिलने की उम्मीद है. पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है.



पुलिस जांच में जुटी, आरोपियों की तलाश जारी

घटना की सूचना मिलते ही उद्योग नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. अधिकारियों का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है. जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी.



इलाके में दहशत, लोगों ने की सख्त कार्रवाई की मांग

दिनदहाड़े हुई इस घटना से प्रेम नगर द्वितीय क्षेत्र के लोगों में भय और आक्रोश दोनों देखने को मिल रहा है. स्थानीय निवासियों का कहना है कि छोटी-छोटी बातों पर इस तरह समूह बनाकर हमला करना कानून व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती है. लोगों ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो और आम लोगों में सुरक्षा का भरोसा कायम रहे.

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