/गडकरी के दौरे से पहले दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे की मरम्मत तेज, एनएचएआई ने शुरू किया पेचवर्क

Nitin Gadkari to Inspect Delhi Mumbai Expressway: केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी बुधवार को राजस्थान दौरे पर रहेंगे. इस दौरान वे दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे का सड़क मार्ग से विस्तृत निरीक्षण करेंगे. हाल ही में एक्सप्रेसवे के कई हिस्सों में सड़क टूटने और लगातार हो रहे सड़क हादसों को लेकर सवाल उठे थे. इन्हीं शिकायतों के बाद गडकरी ने स्वयं मौके पर जाकर स्थिति का जायजा लेने का फैसला किया है. उनके दौरे से पहले नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने एक्सप्रेसवे के कई हिस्सों में सड़क की मरम्मत और पेचवर्क का कार्य तेज कर दिया है. अधिकारियों का कहना है कि यात्रियों को सुरक्षित और बेहतर सफर उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता है.



दिल्ली से सड़क मार्ग से करेंगे यात्रा

कार्यक्रम के अनुसार केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बुधवार सुबह करीब 11 बजे दिल्ली से सड़क मार्ग के जरिए रवाना होंगे. वे पूरे एक्सप्रेसवे का निरीक्षण करते हुए राजस्थान पहुंचेंगे. दोपहर करीब 3 बजे बूंदी जिले के लबान इंटरचेंज पहुंचने का कार्यक्रम है. यहां राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी उनके साथ मौजूद रहेंगे. तीनों नेता अधिकारियों के साथ एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता, सुरक्षा व्यवस्था और निर्माण कार्यों की समीक्षा करेंगे.

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मुकुंदरा टनल का भी करेंगे निरीक्षण

लबान इंटरचेंज के बाद केंद्रीय मंत्री शाम करीब 5:30 बजे मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के समीप निर्माणाधीन टनल का निरीक्षण करेंगे. यह टनल दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे परियोजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है. निरीक्षण के दौरान निर्माण कार्य की गुणवत्ता, सुरक्षा मानकों और परियोजना की प्रगति की समीक्षा की जाएगी. अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए जा सकते हैं.



सड़क की गुणवत्ता और हादसों पर उठे थे सवाल

पिछले कुछ समय से दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं. कई स्थानों पर सड़क टूटने, गड्ढे बनने और सड़क की सतह खराब होने की शिकायतें सामने आई थीं. इसके अलावा एक्सप्रेसवे पर हुई कई सड़क दुर्घटनाओं के बाद सड़क निर्माण की गुणवत्ता को लेकर बहस तेज हो गई थी. इन घटनाओं के बाद विपक्ष ने भी सरकार और निर्माण एजेंसियों पर सवाल उठाए थे.



कांग्रेस नेता ने फिर जारी किया वीडियो

कांग्रेस नेता क्रांति तिवारी ने भी मंगलवार को एक्सप्रेसवे का दौरा कर एक वीडियो जारी किया. उन्होंने दावा किया कि उनके पहले उठाए गए मुद्दों के बाद अब एक्सप्रेसवे पर मरम्मत कार्य तेजी से कराया जा रहा है. तिवारी का आरोप है कि कई हिस्सों में निर्माण कार्य के दौरान गुणवत्ता मानकों का पूरी तरह पालन नहीं किया गया, जिसकी वजह से सड़कें क्षतिग्रस्त हुईं और दुर्घटनाओं की घटनाएं बढ़ीं. हालांकि इन आरोपों पर एनएचएआई की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.



एनएचएआई ने कहा- यात्रियों को बेहतर सड़क देना हमारी प्राथमिकता

एनएचएआई के राजस्थान के मुख्य महाप्रबंधक (CGM) संजय कदम ने कहा कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पूरे एक्सप्रेसवे का निरीक्षण करेंगे. उन्होंने बताया कि जहां-जहां सड़क क्षतिग्रस्त हुई थी, वहां पहले से ही पेचवर्क और मरम्मत का काम शुरू करा दिया गया था. उनके अनुसार यह कार्य केवल दौरे को देखते हुए नहीं, बल्कि यात्रियों को बेहतर और सुरक्षित सड़क उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लगातार किया जा रहा है.



निरीक्षण के बाद मिल सकते हैं अहम निर्देश

गडकरी के निरीक्षण को दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे परियोजना के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है. माना जा रहा है कि दौरे के दौरान वे निर्माण एजेंसियों और एनएचएआई अधिकारियों से सड़क की गुणवत्ता, रखरखाव और सुरक्षा उपायों पर विस्तृत रिपोर्ट लेंगे. यदि कहीं तकनीकी या निर्माण संबंधी कमियां पाई जाती हैं तो संबंधित अधिकारियों और एजेंसियों को आवश्यक सुधार के निर्देश भी दिए जा सकते हैं. इस निरीक्षण के बाद एक्सप्रेसवे के रखरखाव और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई अहम फैसले लिए जाने की संभावना जताई जा रही है.

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