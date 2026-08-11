/ERCP के पहले बांध से बंपर पानी की निकासी, कालीसिंध-चंबल किनारे गांवों में अलर्ट

ERCP Ram Jal Setu: कोटा के इटावा क्षेत्र से बड़ी खबर सामने आई है. ERCP राम जल सेतु परियोजना के पहले नोनेरा-ऐबरा नवनिर्मित बांध में लगातार पानी की आवक बढ़ रही है. बांध का जलस्तर 214.50 मीटर तक पहुंच गया है. कैचमेंट एरिया में लगातार हो रही बारिश के कारण बांध में पानी की आवक बढ़ने के बाद जल संसाधन विभाग ने पानी की निकासी बढ़ा दी है. फिलहाल बांध के 19 गेट खोलकर करीब 4 लाख 15 हजार क्यूसेक पानी कालीसिंध नदी में छोड़ा जा रहा है. पानी की लगातार बढ़ती आवक को देखते हुए विभाग के अधिकारी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं.



19 गेट खोलकर कालीसिंध नदी में छोड़ा पानी

नोनेरा-ऐबरा बांध में पानी की आवक बढ़ने के बाद बांध के 19 गेट खोल दिए गए हैं. इन गेटों के जरिए बड़ी मात्रा में पानी कालीसिंध नदी में छोड़ा जा रहा है. जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, बांध के कैचमेंट एरिया में बारिश का दौर जारी है. ऐसे में पानी की आवक लगातार बढ़ रही है. बांध में पानी का दबाव बनाए रखने और स्थिति को नियंत्रित रखने के लिए पानी की निकासी की जा रही है.

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214.50 मीटर पहुंचा जलस्तर

बांध में जलभराव का स्तर 214.50 मीटर तक पहुंच गया है. लगातार पानी आने के कारण बांध से पानी की निकासी बढ़ाई गई है. विभागीय अधिकारी बांध के जलस्तर और पानी की आवक पर लगातार निगरानी रख रहे हैं. नोनेरा-ऐबरा बांध ERCP राम जल सेतु परियोजना से जुड़ा महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है. ऐसे में बांध में बड़ी मात्रा में पानी की आवक और निकासी को लेकर आसपास के इलाकों में भी प्रशासन अलर्ट मोड पर है.



कालीसिंध और चंबल किनारे गांवों में अलर्ट

बांध से पानी छोड़े जाने के बाद कालीसिंध और चंबल नदी के किनारे बसे गांवों को सतर्क किया गया है. प्रशासन और जल संसाधन विभाग की ओर से नदी के आसपास रहने वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतने के लिए कहा गया है. लोगों से अपील की गई है कि वे नदी के बहाव क्षेत्र में न जाएं और न ही किसी जरूरी काम के बिना नदी के आसपास पहुंचें. खास तौर पर बच्चों और पशुओं को नदी से दूर रखने की सलाह दी गई है.



नदी से दूरी बनाने की अपील

अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि पानी का बहाव तेज होने के कारण नदी के किनारे जाने से बचें. अचानक पानी का स्तर बढ़ने की स्थिति में खतरा पैदा हो सकता है. स्थानीय प्रशासन की ओर से नदी किनारे बसे गांवों में लोगों को स्थिति की जानकारी दी जा रही है. वहीं जल संसाधन विभाग बांध से पानी की निकासी और आवक पर लगातार नजर रख रहा है.



बारिश जारी रही तो बढ़ सकती है पानी की आवक

बांध के कैचमेंट एरिया में बारिश होने के कारण पानी की आवक बढ़ रही है. ऐसे में अगर बारिश का दौर आगे भी जारी रहता है तो बांध में आने वाले पानी की मात्रा में और बढ़ोतरी हो सकती है. फिलहाल 19 गेटों से 4.15 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद विभागीय अधिकारी हालात पर नजर बनाए हुए हैं. लोगों से प्रशासन के निर्देशों का पालन करने और नदी के बहाव क्षेत्र से दूर रहने की अपील की गई है.



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