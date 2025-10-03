कोटा में NSUI प्रदेशाध्यक्ष विनोद जाखड़ की गिरफ्तारी के खिलाफ NSUI का जोरदार प्रदर्शन

Vinod Jakhar News: NSUI प्रदेशाध्यक्ष विनोद जाखड़ की गिरफ्तारी को लेकर कोटा में NSUI कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया. NSUI जिलाध्यक्ष विशाल मेवाड़ा के नेतृत्व में कॉमर्स कॉलेज के बाहर छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया, जिसमें जाखड़ की रिहाई की मांग उठाई गई. दोपहर के समय पुलिस ने जिलाध्यक्ष विशाल मेवाड़ा समेत चार छात्रनेताओं को गिरफ्तार कर लिया. इस घटना के बाद देर रात कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जवाहर नगर थाने के बाहर धरना शुरू कर दिया. PCC जनरल सेक्रेटरी राखी गौतम के नेतृत्व में प्रदर्शन ने तीव्रता पकड़ी.

विरोध बढ़ता देख पुलिस ने देर रात 10 बजे सभी गिरफ्तार छात्रनेताओं को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया. इस दौरान विशाल मेवाड़ा ने चेतावनी दी कि अगर उन्हें जेल में डाला गया तो NSUI सड़कों पर उतरेगी. हालांकि, देर रात को अतिरिक्त मुख्य मजिस्ट्रेट (ACM) की अदालत से सभी छात्रनेताओं को जमानत मिल गई. इस घटना ने स्थानीय राजनीति में हलचल पैदा कर दी है, और NSUI ने सरकार के खिलाफ और आंदोलन की चेतावनी दी है.

NSUI का कॉमर्स कॉलेज के बाहर प्रदर्शन

NSUI जिलाध्यक्ष विशाल मेवाड़ा के नेतृत्व में कॉमर्स कॉलेज के बाहर छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों ने जाखड़ की तत्काल रिहाई की मांग की और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की. दोपहर के समय पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए जिलाध्यक्ष विशाल मेवाड़ा समेत चार छात्रनेताओं को गिरफ्तार कर लिया. इस कार्रवाई से मौके पर तनाव बढ़ गया.

कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का जवाहर नगर थाने पर धरना

गिरफ्तारी के बाद देर रात कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जवाहर नगर थाने के बाहर धरना शुरू कर दिया. PCC जनरल सेक्रेटरी राखी गौतम के नेतृत्व में प्रदर्शन ने तीव्रता पकड़ी, और कार्यकर्ताओं ने सरकार पर छात्रों के साथ अन्याय का आरोप लगाया. भीड़ बढ़ने से स्थिति और गंभीर हो गई.

मजिस्ट्रेट के समक्ष पेशी और जमानत

विरोध प्रदर्शन के बढ़ते दबाव को देखते हुए पुलिस ने देर रात 10 बजे सभी गिरफ्तार छात्रनेताओं को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया. इस दौरान विशाल मेवाड़ा ने चेतावनी दी कि यदि उन्हें जेल में डाला गया तो NSUI सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी. हालांकि, राहत की खबर यह रही कि अतिरिक्त मुख्य मजिस्ट्रेट (ACM) की अदालत ने देर रात सभी छात्रनेताओं को जमानत दे दी.

राजनीतिक हलचल और भविष्य की चेतावनी

इस घटना ने कोटा की राजनीति में उथल-पुथल मचा दी है. NSUI ने सरकार के खिलाफ और सख्त रुख अपनाने की चेतावनी दी है, जिससे आने वाले दिनों में आंदोलन की संभावना बढ़ गई है. प्रशासन अब स्थिति पर नजर रख रहा है.

