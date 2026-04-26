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कोटा में यदुवंशी अहीर समाज का 38वां सामूहिक विवाह सम्मेलन, ओम बिरला-मोहन यादव सहित कई दिग्गज रहे मौजूद

Kota News: कोटा के रामगंजमंडी में चेचट क्षेत्र के रीछी गांव में यदुवंशी अहीर समाज का मुल्की पंचायत के तत्वाधान में आयोजित 38वें सामूहिक विवाह सम्मेलन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव समेत कई दिग्गजों ने शिरकत की.

Edited byAman SinghReported by Rajendra Sharma
Published: Apr 26, 2026, 10:36 PM|Updated: Apr 26, 2026, 10:36 PM
कोटा में यदुवंशी अहीर समाज का 38वां सामूहिक विवाह सम्मेलन, ओम बिरला-मोहन यादव सहित कई दिग्गज रहे मौजूद
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Kota News: राजस्थान के कोटा जिले में रामगंजमंडी में चेचट क्षेत्र के रीछी गांव में यदुवंशी अहीर समाज का मुल्की पंचायत के तत्वाधान में 38वां सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किया गया.

यदुवंशी अहीर समाज का मुल्की पंचायत के तत्वाधान में आयोजित 38वें सामूहिक विवाह सम्मेलन में सियासत के बड़े दिग्गजों ने शिरकत की. इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, कैबिनेट मंत्री मदन दिलावर, ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर और तिजारा विधायक महंत बालकनाथ ने कार्यक्रम में पहुंचकर वर-वधू को आशीर्वाद दिया.

अतिथियों के पहुंचते ही वीर सेना और मुल्की पंचायत के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री मोहन यादव का 51 किलो के फूलों के हार से जोरदार स्वागत किया. प्रशासन की ओर से जिला कलेक्टर और एसपी सहित भारी पुलिस जाब्ता मौके पर तैनात रहा.

पूरे परिसर में सफाई और रोशनी की चकाचौंध के बीच भामाशाहों ने दिल खोलकर सहयोग किया. समारोह के दौरान स्थानीय किसानों ने अपनी समस्याओं को भी प्रमुखता से रखा. विशेष रूप से खेतों तक पानी पहुंचाने वाली ''रीवा परियोजना'' को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव को विस्तार से अवगत कराया गया.

पढ़ें एक और बड़ी खबर

अजमेर के पुष्कर रोड स्थित नौसर माता मंदिर पर आयोजित धार्मिक अनुष्ठान में शिरकत करने आए नेता प्रतिपक्ष टीका रामजूली का अजमेर पहुंचने पर कांग्रेस नेताओं ने सर्किट हाउस पर स्वागत किया. आरटीडीसी के पूर्व अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़, कांग्रेस शहर जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार जयपाल सहित अनेक पदाधिकारी मौजुद रहे.

इस मौके पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर सरकार को कोसा. बंगाल चुनाव में पार्टी के बेहतर प्रदर्शन की बात कही, तो वहीं महिला आरक्षण बिल को लेकर भी भाजपा पर निशाना साधा.

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Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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