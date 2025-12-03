Zee Rajasthan
कोटा में स्पीकर ओम बिरला का पोस्टर फाड़ने का मामला, बीजेपी कार्यकर्ताओं में गुस्सा

कोटा के महावीर नगर थाना इलाके में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के लगे पोस्टर को फाड़ने के मामले में बीजेपी के कार्यकर्ताओं में गुस्सा है. 
 

Published: Dec 03, 2025, 05:10 PM IST | Updated: Dec 03, 2025, 05:10 PM IST

कोटा में स्पीकर ओम बिरला का पोस्टर फाड़ने का मामला, बीजेपी कार्यकर्ताओं में गुस्सा

Kota News : कोटा के महावीर नगर थाना इलाके में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के लगे पोस्टर फाड़ने से भाजपा कार्यकर्ताओं में गुस्सा है.

महावीर नगर थाना इलाके में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के लगे पोस्टर फाड़ने से भाजपा कार्यकर्ताओं में रोष पुलिस मौके पर

कोटा के महावीर नगर थाना इलाके में GAD सर्कल के निकट बुधवार सुबह 10 बजे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के लगे पोस्टर को फाड़ने पर भाजपा कार्यकर्ताओं में रोष फैल गया.

मिली जानकारी के अनुसार महावीर नगर विस्तार योजना में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के जन्मदिन के पोस्टर लगे हुए थे, जिनको कुछ लोगों ने फाड़ दिया.

जानकारी लगने पर बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता एकत्रित हो गए और नारेबाजी की घटना की जानकारी पुलिस को दी गई.

पुलिस का जाप्ता भी मौके पर पहुँच गया और भाजपा कार्यकर्ताओं की समझाइश की. पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज देख रही है, ताकि पोस्टर फाड़नें वालों के खिलाफ कार्यवाही की जा सके.

आपको बता दें कि 4 दिसंबर को ओम बिरला का जन्मदिन है ऐसे में कोटा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उत्साह है. कोटा के एक स्थानीय बीजेपी नेता और पार्षद प्रतिनिधि ने इसके लिए विशेष तैयारी के तहत ओम बिरला को बधाई देते हुए एक बड़ा सा पोस्टर मकान पर लगावा दिया था.

लेकिन किसी ने पोस्टर को फाड़ दिया, जिससे मौके पर पहुंचे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध किया और नारे लगाये. इन लोगों का कहना था कि ये पोस्टर मकान मालिक की मंजूरी के बाद ही लगवाया गया था.

इधर सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मामला दर्ज करने और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की.

पुलिस ने अब आसपास के लोगों से बातचीत कर पता लगाने की कोशिश में है कि पोस्टर किसने फाड़ा है और इस पूरे मामले के पीछे किसका हाथ है.

