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ओम बिरला ने अपनी ही पार्टी के पूर्व खेल मंत्री पर कसा तंज, कहा- सांसद रहते हुए उन्हें खेल सुविधाओं के लिए वर्षों तक चक्कर लगाने पड़े

Om Birla: कोटा-बूंदी क्षेत्र में विकास कार्यों के कार्यक्रम के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपनी ही पार्टी के एक पूर्व केंद्रीय खेल मंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि सांसद रहते हुए उन्हें क्षेत्र में खेल सुविधाएं दिलाने के लिए पांच साल तक चक्कर लगाने पड़े थे.

Edited byAnsh RajReported by Rajendra Sharma
Published: Apr 30, 2026, 11:29 AM|Updated: Apr 30, 2026, 11:29 AM
ओम बिरला ने अपनी ही पार्टी के पूर्व खेल मंत्री पर कसा तंज, कहा- सांसद रहते हुए उन्हें खेल सुविधाओं के लिए वर्षों तक चक्कर लगाने पड़े
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Kota News: कोटा-बूंदी संसदीय क्षेत्र में विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपनी ही पार्टी के एक पूर्व केंद्रीय मंत्री पर कटाक्ष करते हुए सांसद काल की पुरानी यादें ताजा कर दीं. बिरला ने कहा कि सांसद रहते हुए उन्हें क्षेत्र में खेल सुविधाएं दिलाने के लिए वर्षों तक चक्कर लगाने पड़े थे.

पांच साल तक थैला लेकर घूमता रहा
”रामगंजमंडी में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ओम बिरला ने कहा, “जब मैं सांसद था, तब मेरे एक मित्र खेल मंत्री थे. मैं रोज दिल्ली जाकर उनके पीछे पड़ता था कि मेरे क्षेत्र को 4.5 करोड़ रुपये का इंडोर स्टेडियम दे दो. पांच साल तक थैला लेकर उनके चक्कर काटता रहा, लेकिन हर बार टालमटोल का जवाब मिलता था.

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बिरला ने आगे बताया कि जब इंडोर स्टेडियम नहीं मिला तो उन्होंने 6.5 करोड़ रुपये के एस्ट्रो टर्फ की मांग की. लेकिन उसमें भी पांच साल तक सिर्फ आश्वासन ही मिलते रहे. उन्होंने मंच से कहा, “मंत्रीजी रोज कहते थे – आज दूंगा, कल दूंगा, परसों दूंगा… लेकिन पांच साल बीत गए और कुछ नहीं हुआ.

मंत्रीजी का समय गया, अब मेरा समय आया
ओम बिरला ने व्यंग्यपूर्ण अंदाज में कहा, “अब उनका समय चला गया है और मेरा समय आ गया है.” उनके इस बयान पर कार्यक्रम में मौजूद हजारों लोगों ने जोरदार तालियां बजाईं.

कोटा-बूंदी में तेजी से हो रहा खेल सुविधाओं का विस्तार
लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि अब स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है. कोटा-बूंदी क्षेत्र में खेल सुविधाओं का तेज विकास हो रहा है. पहले जहां एक इंडोर स्टेडियम के लिए सालों इंतजार करना पड़ता था, वहीं अब 4.5 करोड़ रुपये की एक परियोजना नहीं, बल्कि सात बड़ी खेल परियोजनाएं शुरू हो चुकी हैं. इनमें से चार कार्य पूरे हो चुके हैं और तीन परियोजनाएं पाइपलाइन में हैं.

नियम हम बनाते हैं
बिरला ने एक और दिलचस्प बात का जिक्र करते हुए बताया कि एक बार उन्हें कहा गया था कि 30 किलोमीटर की दूरी पर खेल सुविधा नहीं बनाई जा सकती क्योंकि नियम इसके खिलाफ हैं. इस पर उन्होंने जवाब दिया था, “नियम-कानून तो हम बनाते हैं, हमसे कौन नियम पूछ रहा है.

यह कार्यक्रम कोटा-बूंदी क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए आयोजित किया गया था. ओम बिरला लगातार अपने संसदीय क्षेत्र में खेल सुविधाओं, बुनियादी ढांचे और युवाओं के विकास पर जोर दे रहे हैं. उनका मानना है कि बेहतर खेल सुविधाएं युवाओं को सही दिशा देती हैं और उन्हें नशे तथा अन्य गलत आदतों से दूर रखती हैं.

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Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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