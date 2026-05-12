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कोटा अस्पताल में प्रसूताओं की मौत का मामला, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ली उच्च स्तरीय बैठक

Kota News: कोटा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में प्रसूताओं की मृत्यु के मामले में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने  उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक ली और पूरे घटनाक्रम की विस्तृत और तथ्यात्मक जानकारी ली. साथ ही व्यवस्थाओं की गहन जांच के निर्देश दिए. 

Edited bySneha AggarwalReported by Rajendra Sharma
Published: May 12, 2026, 07:44 PM|Updated: May 12, 2026, 07:44 PM
कोटा अस्पताल में प्रसूताओं की मौत का मामला, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ली उच्च स्तरीय बैठक
Image Credit: Kota News

Kota News: मेडिकल कॉलेज अस्पताल में प्रसूताओं की मृत्यु के मामले को गंभीरता से लेते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मंगलवार को कोटा के सीएडी सभागार में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक ली. बैठक में चिकित्सा विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़, संभागीय आयुक्त अनिल अग्रवाल, जिला कलक्टर पीयूष समारिया, मेडिकल कॉलेज अस्पताल, जेके लोन अस्पताल सहित विभिन्न अस्पतालों के अधीक्षक और चिकित्सा अधिकारी मौजूद रहे.

बैठक में लोकसभा अध्यक्ष ने पूरे घटनाक्रम की विस्तृत और तथ्यात्मक जानकारी ली. जयपुर से आई जांच टीम द्वारा की गई कार्रवाई और अब तक उठाए गए कदमों की भी समीक्षा की. बिरला ने कहा कि प्रसूताओं की मृत्यु बेहद संवेदनशील मामला है और इसमें किसी भी तरह की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पूरे मामले की जवाबदेही तय की जाए और भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हों, इसके लिए सख्त एसओपी और प्रोटोकॉल तैयार किए जाएं.

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व्यवस्थाओं की गहन जांच
लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि दिल्ली एम्स और अन्य केंद्रीय चिकित्सा संस्थानों के विशेषज्ञों की टीम कोटा-बूंदी के अस्पतालों का दौरा करेगी. यह टीम ऑपरेशन थिएटर में संक्रमण के कारणों, सर्जरी प्रक्रिया और अस्पतालों की व्यवस्थाओं की गहन जांच करेगी.

विशेष सावधानी बरतने के निर्देश
साथ ही कमियों को दूर करने के लिए विस्तृत रिपोर्ट और आवश्यक एसओपी भी तैयार करेगी. बिरला ने चिकित्सकों को सर्जरी के दौरान विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए.
बिरला ने संभागीय आयुक्त को निर्देश दिए कि उनकी अध्यक्षता में एक समिति गठित कर जिले के सभी सरकारी अस्पतालों का निरीक्षण किया जाए. समिति अस्पतालों में उपलब्ध संसाधनों, साफ-सफाई, नर्सिंग व्यवस्था, आपात कालीन सेवाओं और अन्य व्यवस्थाओं की समीक्षा कर कमियों को दूर करने का रोडमैप तैयार करेगी. उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पतालों में आमजन का विश्वास बनाए रखना सबसे जरूरी है.

ढिलाई नहीं बरतने के दिए निर्देश
बैठक में अस्पतालों की साफ-सफाई व्यवस्था मजबूत करने, नर्सिंग और इमरजेंसी सेवाओं को बेहतर बनाने और इलाज में किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं बरतने के निर्देश दिए गए. साथ ही लापरवाही करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया ताकि मरीजों और उनके परिजनों को बेहतर उपचार मिल सके और आमजन का सरकारी अस्पतालों पर भरोसा बना रहे.

बैठक में अतिरिक्त संभागीय आयुक्त ममता तिवाड़ी, आयुक्त नगर निगम ओ पी मेहरा, सवाई मानसिंह हॉस्पिटल के वरिष्ठ नेफ्रोलॉजिस्ट डॉ. धनंजय अग्रवाल, मेडिकल कॉलेज कोटा के प्राचार्य डॉ. निलेश जैन, जे के लोन अस्पताल की अधीक्षक डॉ. निर्मला शर्मा, एमबीएस अधीक्षक डॉ. धर्मराज मीणा सहित अन्य चिकित्सक उपस्थित थे.

मुख्य चिकित्सा सचिव गायत्री राठौड़ ने लिया निरीक्षण
वहीं, कोटा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में प्रसूताओं की मौत के मामले को लेकर राज्य सरकार अब सख्त नजर आ रही है. मुख्य चिकित्सा सचिव गायत्री राठौड़ ने मेडिकल कॉलेज और जेके लोन अस्पताल का निरीक्षण कर पूरे घटनाक्रम की समीक्षा की. निरीक्षण के बाद गायत्री राठौड़ ने कहा कि पूरे मामले में सुपरविजन की गंभीर खामियां सामने आई हैं. उन्होंने साफ तौर पर माना कि बतौर इंस्टीट्यूट हेड और डिपार्टमेंट हेड, ओटी प्रोटोकॉल और पोस्ट ऑपरेटिव प्रोटोकॉल के पालन में कमियां रखी गईं.

निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का लिया जा रहा जायजा
वहीं, एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. दीपक माहेश्वरी ने सांगानेरी अस्पताल, जनाना अस्पताल और गणगौरी अस्पताल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया. दौरे के दौरान उन्होंने अस्पताल प्रशासन और चिकित्सकों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. डॉ. माहेश्वरी ने साफ कहा कि किसी भी प्रकार की लापरवाही मिलने पर संबंधित यूनिट हेड की जिम्मेदारी तय की जाएगी. साथ ही यूनिट हेड और सीनियर फैकल्टी को प्रतिदिन शाम के समय वार्डों का राउंड लेने के निर्देश भी दिए गए हैं, ताकि मरीजों की मॉनिटरिंग बेहतर तरीके से हो सकें.

आपको बता दें कि कोटा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में अब तक 4 प्रसूताओं की मौत हो चुकी है, जबकि 8 प्रसूताओं का इलाज जारी है. मामले के बाद स्वास्थ्य विभाग और मेडिकल प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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