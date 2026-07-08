/महाकाल दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं की बस हादसे का शिकार, 1 की मौत, कई घायल

Delhi Mumbai Expressway Accident: राजस्थान के कोटा जिले के सुल्तानपुर थाना क्षेत्र में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर बुधवार तड़के एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. जालिमपुरा गांव के पास उज्जैन के महाकाल मंदिर से दर्शन कर दिल्ली लौट रही श्रद्धालुओं से भरी एक टूरिस्ट बस को पीछे से तेज रफ्तार ट्रोले (डंपर) ने जोरदार टक्कर मार दी. हादसे के समय बस में करीब 15 यात्री सवार थे. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस में बैठे कई यात्री घायल हो गए और मौके पर अफरा-तफरी मच गई.



15 यात्री घायल, पांच की हालत गंभीर

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हादसे की सूचना मिलते ही सुल्तानपुर थाना पुलिस, एम्बुलेंस और राहत दल मौके पर पहुंचे. पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को बस से बाहर निकालकर नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया. प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल पांच यात्रियों को कोटा के एमबीएस अस्पताल रेफर किया गया. अस्पताल में इलाज के दौरान एक यात्री की मौत हो गई, जबकि अन्य घायलों का उपचार जारी है.



दिल्ली जल बोर्ड के कर्मचारी थे बस में सवार

पुलिस के अनुसार बस में सवार अधिकांश यात्री दिल्ली जल बोर्ड के कर्मचारी बताए जा रहे हैं. सभी लोग उज्जैन स्थित महाकाल मंदिर में दर्शन करने के बाद दिल्ली लौट रहे थे. देर रात करीब 3:50 बजे जालिमपुरा के पास पीछे से आए ट्रोले ने बस को टक्कर मार दी. हादसे के बाद एक्सप्रेसवे पर कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित रहा.



बागपत निवासी चरण सिंह की हुई मौत

पुलिस ने बताया कि हादसे में गंभीर रूप से घायल उत्तर प्रदेश के बागपत निवासी चरण सिंह की एमबीएस अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई. मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है. वहीं अन्य घायलों की हालत पर चिकित्सकों की टीम लगातार नजर बनाए हुए है.



पुलिस ने शुरू की हादसे की जांच

सुल्तानपुर थाना पुलिस ने दुर्घटना का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. प्रारंभिक जांच में ट्रोले की तेज रफ्तार और लापरवाही को हादसे का संभावित कारण माना जा रहा है. पुलिस ट्रोला चालक से पूछताछ कर रही है और दुर्घटना के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा रहा है. साथ ही एक्सप्रेसवे पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है.



सड़क सुरक्षा को लेकर फिर उठे सवाल

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर लगातार सामने आ रहे सड़क हादसों ने एक बार फिर सुरक्षा व्यवस्था और तेज रफ्तार वाहनों पर नियंत्रण को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि लंबी दूरी तय करने वाले भारी वाहनों और यात्री बसों के चालकों को निर्धारित गति सीमा का पालन करना चाहिए. साथ ही नियमित वाहन जांच और चालक की सतर्कता ही ऐसे हादसों को रोकने में अहम भूमिका निभा सकती है.

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