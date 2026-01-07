कोटा सुपर थर्मल पावर प्लांट में लेपर्ड की मूवमेंट से दहशत, ठेका श्रमिक ने कैंटीन में छुपकर बचाई जान

Leopard video: राजस्थान के कोटा जिले में सुपर थर्मल पावर प्लांट में लेपर्ड का मूवमेंट नजर आया है. थर्मल परिसर में मंगलवार को लेपर्ड देखकर ठेका श्रमिक दहशत में आ गए. लेपर्ड को देखते ही वे अपनी जान बचाने कैंटीन में ही छुपे रहे. लेपर्ड के ओझल होने पर ठेका श्रमिक बाहर निकले और अधिकारियों को सूचना दी. अधिकारियों ने रात के समय इस इलाके में सतर्कता से आने-जाने के निर्देश दिए हैं.

जानकारी अनुसार कॉल हैंडलिंग प्लांट की ओर जाने वाली मुख्य सड़क पर मगलवार दोपहर 3 बजे के आसपास लेपर्ड दिखाई दिया था, यहां पास में ही कैंटीन बनी हुई है. कैंटीन में ठेका श्रमिक सहित परमानेंट स्टाफ की आवाजाही लगी रहती है. पास में ही लेबर घास काटती रहती है, उसी समय लेपर्ड बीच सड़क पर दिखाई दिया. मौके पर मौजूद लोग डरकर भागे और खुद को कैंटीन में बंद कर जान बचाई.

थर्मल परिसर स्थित कैंटीन चंबल किनारे है. यहां आस-पास जंगल है. वर्तमान में लेपर्ड के एक जोड़े ने कैंटीन के आस-पास ठिकाना बना रखा है, जहां मादा लेपर्ड ने तीन-चार बच्चों को जन्म दिया है. घास काटने वाली लेबर ने तीन चार दिन पहले दूर से लेपर्ड के बच्चों को देखा था, जिसके बाद से लेबर सतर्क होकर काम कर रही है. इसी इलाके में पहले कई सारे डॉग थे.

कोटा थर्मल को शुरू करने से पहले यहां एक छोटा प्लांट बनाया गया था, जो फिलहाल बंद पड़ा है. लेपर्ड का मूवमेंट इसी प्लांट के आस-पास देखा जा रहा है. बता दें कि कोटा थर्मल में पहले भी भालू व लेपर्ड का मूवमेंट देखा गया है. थर्मल चीफ इंजीनियर शिखा अग्रवाल ने बताया कि सरकारी कैंटीन के आसपास लेपर्ड के मूवमेंट की सूचना मिली है, जिसपर डिप्टी कमांडेंट से बात की है. डिप्टी कमांडेंट को डीएफओ से बात कर एक्शन प्लान बनाने के निर्देश दिए हैं, ताकि लेपर्ड को रेस्क्यू किया जा सकें.