/कोटा-चित्तौड़गढ़ हाईवे पर वाहन की टक्कर से पैंथर की मौत, वन विभाग ने शुरू की जांच

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Kota News: राजस्थान के कोटा-चित्तौड़गढ़ नेशनल हाईवे पर एक दर्दनाक हादसे में एक वयस्क पैंथर की तेज रफ्तार अज्ञात वाहन की टक्कर से मौत हो गई. हादसा चित्तौड़गढ़ जिले के मांडलगढ़ क्षेत्र में रविवार दोपहर करीब 12 बजे हुआ. बताया जा रहा है कि पैंथर जंगल से निकलकर सड़क पार कर रहा था, तभी तेज गति से आ रहे एक वाहन ने उसे जोरदार टक्कर मार दी. हादसे के बाद चालक वाहन सहित मौके से फरार हो गया.
इलाज मिलने से पहले ही पैंथर ने तोड़ा दम
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, टक्कर के बाद घायल पैंथर काफी देर तक सड़क किनारे तड़पता रहा. हाईवे से गुजर रहे लोगों ने अपनी गाड़ियां रोककर उसकी मदद करने का प्रयास किया और वन विभाग को सूचना दी, लेकिन इलाज मिलने से पहले ही पैंथर ने दम तोड़ दिया.
सूचना मिलते ही मांडलगढ़ रेंज की वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पैंथर के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया. हाईवे पर पैंथर का शव मिलने की खबर फैलते ही मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई.
वाहन चालक के खिलाफ पुलिस थाने में दर्ज कराई जाएगी शिकायत
कोटा मुकुंदरा टाइगर रिजर्व के डीएफओ मुथू एस ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि पैंथर सड़क पार कर दूसरी ओर जा रहा था, तभी किसी अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी. मामले की जांच की जा रही है.
वन विभाग ने बताया कि अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई जाएगी. साथ ही हाईवे के टोल प्लाजा और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालकर वाहन की पहचान करने का प्रयास किया जाएगा. पोस्टमार्टम के बाद वन विभाग नियमानुसार पैंथर का अंतिम संस्कार करेगा.
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