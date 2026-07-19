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कोटा-चित्तौड़गढ़ हाईवे पर वाहन की टक्कर से पैंथर की मौत, वन विभाग ने शुरू की जांच

Kota News: चित्तौड़गढ़ जिले के मांडलगढ़ क्षेत्र में कोटा-चित्तौड़गढ़ नेशनल हाईवे पर अज्ञात वाहन की टक्कर से एक वयस्क पैंथर की मौत हो गई. हादसे के बाद घायल पैंथर ने इलाज मिलने से पहले ही दम तोड़ दिया. सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

Edited byAman SinghReported by Rajendra Sharma
Published: Jul 19, 2026, 10:16 PM|Updated: Jul 19, 2026, 10:16 PM
कोटा-चित्तौड़गढ़ हाईवे पर वाहन की टक्कर से पैंथर की मौत, वन विभाग ने शुरू की जांच
Image Credit: Panther DeathSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Kota News: राजस्थान के कोटा-चित्तौड़गढ़ नेशनल हाईवे पर एक दर्दनाक हादसे में एक वयस्क पैंथर की तेज रफ्तार अज्ञात वाहन की टक्कर से मौत हो गई. हादसा चित्तौड़गढ़ जिले के मांडलगढ़ क्षेत्र में रविवार दोपहर करीब 12 बजे हुआ. बताया जा रहा है कि पैंथर जंगल से निकलकर सड़क पार कर रहा था, तभी तेज गति से आ रहे एक वाहन ने उसे जोरदार टक्कर मार दी. हादसे के बाद चालक वाहन सहित मौके से फरार हो गया.

इलाज मिलने से पहले ही पैंथर ने तोड़ा दम

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प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, टक्कर के बाद घायल पैंथर काफी देर तक सड़क किनारे तड़पता रहा. हाईवे से गुजर रहे लोगों ने अपनी गाड़ियां रोककर उसकी मदद करने का प्रयास किया और वन विभाग को सूचना दी, लेकिन इलाज मिलने से पहले ही पैंथर ने दम तोड़ दिया.

सूचना मिलते ही मांडलगढ़ रेंज की वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पैंथर के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया. हाईवे पर पैंथर का शव मिलने की खबर फैलते ही मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई.

वाहन चालक के खिलाफ पुलिस थाने में दर्ज कराई जाएगी शिकायत

कोटा मुकुंदरा टाइगर रिजर्व के डीएफओ मुथू एस ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि पैंथर सड़क पार कर दूसरी ओर जा रहा था, तभी किसी अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी. मामले की जांच की जा रही है.

वन विभाग ने बताया कि अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई जाएगी. साथ ही हाईवे के टोल प्लाजा और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालकर वाहन की पहचान करने का प्रयास किया जाएगा. पोस्टमार्टम के बाद वन विभाग नियमानुसार पैंथर का अंतिम संस्कार करेगा.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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