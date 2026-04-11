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Kota News: कोटा पहुंचते ही ट्रेन यात्री की मौत, शौचालय में शव मिलने से हड़कंप, जांच में जुटी GRP

Kota Indore train death: कोटा-इंदौर ट्रेन में सफर कर रहे मध्य प्रदेश के खड़कपुर निवासी 37 वर्षीय जगमोहन मीणा की शौचालय में मौत हो गई. ट्रेन के शौचालय में उन्हें अचेत अवस्था में पाया गया. उन्हें तुरंत कोटा के एमबीएस अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. 

Ansh Raj
Edited ByAnsh Raj
Published:Apr 11, 2026, 03:26 PM IST | Updated:Apr 11, 2026, 03:26 PM IST

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Kota News: कोटा पहुंचते ही ट्रेन यात्री की मौत, शौचालय में शव मिलने से हड़कंप, जांच में जुटी GRP

Kota News: कोटा-इंदौर ट्रेन में सफर कर रहे एक यात्री की अचानक तबीयत बिगड़ गई और वह ट्रेन के शौचालय में मृत अवस्था में मिला. इस दुखद घटना ने रेलवे पुलिस को सक्रिय कर दिया है.

शनिवार सुबह कोटा-इंदौर ट्रेन में यात्रा कर रहे 37 वर्षीय यात्री जगमोहन मीणा की अचानक तबीयत बिगड़ गई. ट्रेन के शौचालय में उन्हें अचेत अवस्था में पाया गया. सूचना मिलते ही रेलवे स्टाफ और जीआरपी की टीम ने तुरंत उन्हें बाहर निकाला और कोटा के एमबीएस अस्पताल पहुंचाया. वहां ड्यूटी डॉक्टर ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया.

मृतक की पहचान जगमोहन मीणा पुत्र लाल जी के रूप में हुई है. वे मध्य प्रदेश के खड़कपुर जिले के निवासी थे. वे कोटा-इंदौर ट्रेन से इंदौर की ओर जा रहे थे.

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एमबीएस अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टरों ने उन्हें बचाने का पूरा प्रयास किया, लेकिन यात्री की हालत पहले से ही बहुत गंभीर थी. अस्पताल प्रशासन ने शव को मोर्चरी में रखवाया है. जीआरपी थाना अधिकारी गुलजारीलाल ने बताया कि शनिवार सुबह साढ़े 9 बजे यह सूचना मिली थी. कोटा जीआरपी थाना पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया है. शव का पोस्टमॉर्टम करवाया जा रहा है ताकि मौत का सही कारण पता चल सके. पुलिस ने मृतक के परिजनों को सूचना दे दी है. परिजनों के पहुंचने के बाद शव को उनके हवाले किया जाएगा.

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार यात्री की मौत प्राकृतिक कारणों से हुई लग रही है, लेकिन पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही सही कारण सामने आएगा. पुलिस किसी भी संभावना से इनकार नहीं कर रही है.

यह घटना एक बार फिर ट्रेन यात्रा के दौरान स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों को उजागर करती है. खासकर लंबी दूरी की ट्रेनों में यात्रा कर रहे बुजुर्गों और मरीजों को डॉक्टरों की सलाह है कि वे यात्रा से पहले अपने स्वास्थ्य की जांच अवश्य करवा लें. रेलवे प्रशासन ने भी यात्रियों से अपील की है कि किसी भी प्रकार की असुविधा या स्वास्थ्य समस्या होने पर तुरंत टीटीई या जीआरपी को सूचित करें.

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