फसल क्षति पर किसान आंदोलन का समापन, विधायक चेतन पटेल का अनशन टूटा, मुआवजे का लिखित आश्वासन

Kota News: पीपल्डा विधानसभा क्षेत्र में बेमौसम बारिश और अतिवृष्टि से फसलों के बर्बाद होने के खिलाफ किसानों का सात दिवसीय धरना बुधवार देर रात समाप्त हो गया. पीपल्डा विधायक चेतन पटेल के नेतृत्व में चला यह आंदोलन कृषि अधिकारियों के साथ चली लंबी वार्ता के बाद सहमति पर पहुंचा. विधायक पटेल ने आमरण अनशन तोड़ दिया, जिसे कार्यकर्ताओं ने जूस पिलाकर समाप्त कराया. धरना स्थल पर पहुंचे इटावा एसडीएम ने भी ज्ञापन प्राप्त किया और किसानों की मांगों पर सहानुभूति जताई. इस अवसर पर विधायक ने कल प्रस्तावित महापंचायत को निरस्त कर आंदोलन को पूरी तरह समाप्त घोषित कर दिया.
1.5 माह में किसानों को राहत
वार्ता में मुख्य सहमति फसल क्षति के मुआवजे और बीमा क्लेम पर बनी. अधिकारियों ने लिखित आश्वासन दिया कि पीपल्डा विधानसभा क्षेत्र के सभी प्रभावित किसानों को डेढ़ माह के अंदर मुआवजा वितरित किया जाएगा. यह कदम बेमौसम बारिश से तबाह हुई धान, सोयाबीन और अन्य फसलों को लेकर किसानों की लंबी मांग को पूरा करेगा. कृषि विभाग के अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार की नीति के तहत सर्वे के बाद तुरंत क्लेम प्रक्रिया शुरू हो जाlएगी, जिससे हजारों किसान परिवारों को आर्थिक सहारा मिलेगा.
मंत्री का हस्तक्षेप
कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीना के विशेष निर्देश पर चली इस वार्ता ने आंदोलन को शांतिपूर्ण मोड़ दिया. मंत्री ने विधायक पटेल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल को आमंत्रित किया है, जो अन्य संबंधित मुद्दों—जैसे सिंचाई सुविधाएं, बीज वितरण और कृषि ऋण—पर चर्चा करेगा. विधायक पटेल ने कहा, "किसानों की पीड़ा अब सरकार तक पहुंची है. यह आश्वासन हमारी जीत है, लेकिन संघर्ष जारी रहेगा." इटावा एसडीएम ने भी स्थानीय प्रशासन के सहयोग का भरोसा दिलाया. यह घटना राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में किसान आंदोलनों की सफलता का उदाहरण है, जहां शांतिपूर्ण विरोध से मांगें पूरी हुईं. अब किसान समुदाय में उत्साह है, लेकिन अधिकारीयों पर अमल का दबाव भी.
