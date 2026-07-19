/ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर की बैठक में गुल हुई बिजली, 6 मिनट तक अंधेरे में चली Review Meeting

Kota News: राजस्थान के कोटा में रविवार को उस समय अजीब स्थिति बन गई, जब ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर की अध्यक्षता में चल रही समीक्षा बैठक के दौरान अचानक बिजली गुल हो गई. जिला परिषद सभागार में आयोजित इस बैठक में मंत्री समेत सभी अधिकारी और कर्मचारी करीब 6 मिनट तक अंधेरे में बैठे रहे. बाद में जनरेटर चालू होने के बाद बिजली व्यवस्था बहाल की गई और बैठक सामान्य रूप से आगे बढ़ी.

जानकारी के अनुसार, ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा के लिए यह बैठक बुलाई थी. बैठक में मुक्तिधामों के जीर्णोद्धार, ग्रामीण सड़कों के निर्माण, रास्तों से जुड़े विवादों और अन्य विकास कार्यों पर विस्तार से चर्चा की जा रही थी. दोपहर करीब 1:15 बजे शुरू हुई बैठक में जिला परिषद के अधिकारी और विभिन्न विभागों के कर्मचारी मौजूद थे.

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बिजली जाने के बाद भी नहीं रुकी बैठक

बैठक के दौरान जब मंत्री नागर ग्रामीण सड़कों के निर्माण और लंबित कार्यों को लेकर अधिकारियों से जानकारी ले रहे थे, तभी अचानक सभागार की बिजली चली गई. बिजली गुल होने के बावजूद बैठक नहीं रोकी गई और चर्चा लगातार जारी रही.

खिड़कियों के पर्दे हटाकर प्राकृतिक रोशनी की व्यवस्था

अंधेरा होने पर सभागार कर्मचारियों ने तुरंत खिड़कियों के पर्दे हटाकर प्राकृतिक रोशनी की व्यवस्था की, जबकि बाहर मौजूद कर्मचारी जनरेटर चालू करने में जुट गए. करीब 6 मिनट बाद जनरेटर चालू हुआ, जिसके बाद सभागार में बिजली आपूर्ति बहाल हो सकी और बैठक पहले की तरह जारी रही.

ऊर्जा मंत्री की मौजूदगी में हुई इस घटना ने बैठक में मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों का ध्यान खींचा. हालांकि, बिजली बाधित होने के बावजूद बैठक का एजेंडा प्रभावित नहीं हुआ और विकास कार्यों की समीक्षा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जारी रही.

