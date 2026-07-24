/कोटा में कार से 129.25 किलो अवैध डोडा चूरा बरामद, पंजाब के 2 तस्कर गिरफ्तार

Rajasthan Crime: राजस्थान के कोटा में रामगंजमंडी के चेचट थाना पुलिस ने कोटा ग्रामीण एसपी सुजीत शंकर के निर्देश पर मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. ऑपरेशन रूट क्लियरेंस के तहत चेचट पुलिस और जिला साइबर सेल की स्पेशल टीम ने कार्रवाई करते हुए एक कार से 129 किलो 250 ग्राम अवैध डोडा चूरा बरामद किया है.

पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ी कार

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चेचट इंटरचेंज की पुलिया के नीचे पुलिस टीम ने नाकाबंदी कर रखी थी. इसी दौरान मध्यप्रदेश के निमथुर-गरोठ की तरफ से एक सफेद रंग की कार आती दिखाई दी. पुलिस की नाकाबंदी देखकर कार चालक ने रास्ता बदलकर भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस टीम ने पीछा कर घेराबंदी करते हुए कार को पकड़ लिया.

कार की सीट से 129 किलो डोटा बरामद

तलाशी के दौरान कार की पिछली सीट और आगे वाली सीट के बीच की जगह और डिक्की से 6 कट्टों में भरा 129 किलो 250 ग्राम डोडा चूरा बरामद हुआ. पुलिस ने मौके से पंजाब के रहने वाले दो तस्करों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सुखचैन सिंह निवासी उमरेवाल जिला जालंधर और रणजीत सिंह निवासी हाज अलियास गंदर जिला फाजिल्का के रूप में हुई है.

लगभग 30 लाख रुपये डोडा और कार की कीमत

पुलिस ने तस्करी में इस्तेमाल कार को भी जब्त किया है. बरामद डोडा चूरा और जब्त वाहन की कीमत करीब 30 लाख रुपये बताई जा रही है. कोटा ग्रामीण एसपी सुजीत शंकर के निर्देशन में हुई इस कार्रवाई के बाद अब पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि इतनी बड़ी मात्रा में डोडा चूरा कहां से लाया गया था और इसकी सप्लाई कहां की जानी थी. मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर आगे की जांच जारी है.