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कोटा में कार से 129.25 किलो अवैध डोडा चूरा बरामद, पंजाब के 2 तस्कर गिरफ्तार

Rajasthan Crime: कोटा में चेचट थाना पुलिस और जिला साइबर सेल की संयुक्त कार्रवाई में एक कार से 129 किलो 250 ग्राम अवैध डोडा चूरा बरामद किया गया. नाकाबंदी के दौरान पुलिस को देखकर कार चालक भागने लगा, लेकिन घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया गया.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Rajendra Sharma
Published:Jul 24, 2026, 04:05 PM IST | Updated:Jul 24, 2026, 04:05 PM IST
कोटा में कार से 129.25 किलो अवैध डोडा चूरा बरामद, पंजाब के 2 तस्कर गिरफ्तार
Image Credit: Kota News

Rajasthan Crime: राजस्थान के कोटा में रामगंजमंडी के चेचट थाना पुलिस ने कोटा ग्रामीण एसपी सुजीत शंकर के निर्देश पर मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. ऑपरेशन रूट क्लियरेंस के तहत चेचट पुलिस और जिला साइबर सेल की स्पेशल टीम ने कार्रवाई करते हुए एक कार से 129 किलो 250 ग्राम अवैध डोडा चूरा बरामद किया है.

पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ी कार

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चेचट इंटरचेंज की पुलिया के नीचे पुलिस टीम ने नाकाबंदी कर रखी थी. इसी दौरान मध्यप्रदेश के निमथुर-गरोठ की तरफ से एक सफेद रंग की कार आती दिखाई दी. पुलिस की नाकाबंदी देखकर कार चालक ने रास्ता बदलकर भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस टीम ने पीछा कर घेराबंदी करते हुए कार को पकड़ लिया.

कार की सीट से 129 किलो डोटा बरामद

तलाशी के दौरान कार की पिछली सीट और आगे वाली सीट के बीच की जगह और डिक्की से 6 कट्टों में भरा 129 किलो 250 ग्राम डोडा चूरा बरामद हुआ. पुलिस ने मौके से पंजाब के रहने वाले दो तस्करों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सुखचैन सिंह निवासी उमरेवाल जिला जालंधर और रणजीत सिंह निवासी हाज अलियास गंदर जिला फाजिल्का के रूप में हुई है.

लगभग 30 लाख रुपये डोडा और कार की कीमत

पुलिस ने तस्करी में इस्तेमाल कार को भी जब्त किया है. बरामद डोडा चूरा और जब्त वाहन की कीमत करीब 30 लाख रुपये बताई जा रही है. कोटा ग्रामीण एसपी सुजीत शंकर के निर्देशन में हुई इस कार्रवाई के बाद अब पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि इतनी बड़ी मात्रा में डोडा चूरा कहां से लाया गया था और इसकी सप्लाई कहां की जानी थी. मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर आगे की जांच जारी है.

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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