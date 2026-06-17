/आज कोटा में राहुल गांधी, 21 जून की NEET परीक्षा से पहले छात्रों संग बड़ी बैठक, पेपर लीक पर मचेगा बवाल

Kota News: प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित धांधली, NEET पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों को लेकर कांग्रेस 17 जून से देशव्यापी छात्र संवाद अभियान शुरू करने जा रही है. इस अभियान की शुरुआत राजस्थान के कोटा से होगी, जहां लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी विद्यार्थियों के साथ सीधा संवाद करेंगे. कांग्रेस ने इस कार्यक्रम को 'छात्रों की गूंज' नाम दिया है.

10 हजार छात्रों को जोड़ने का लक्ष्य

कोटा के दशहरा मैदान स्थित श्रीराम रंगमंच में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में करीब 10 हजार छात्रों की भागीदारी का लक्ष्य रखा गया है. पार्टी के अनुसार राहुल गांधी शाम से लेकर रात तक कई घंटे विद्यार्थियों के बीच रहेंगे और उनकी समस्याओं, सुझावों तथा अनुभवों को सुनेंगे. इस कार्यक्रम में NEET समेत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को आमंत्रित किया गया है.

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भाषण नहीं, छात्रों से सीधा संवाद

कांग्रेस का दावा है कि कार्यक्रम की सबसे बड़ी विशेषता यह होगी कि इसमें पारंपरिक राजनीतिक भाषणों की बजाय छात्रों के साथ सीधा संवाद होगा. पार्टी का कहना है कि शिक्षा, भर्ती परीक्षाओं और युवाओं के भविष्य से जुड़े मुद्दों को समझने के लिए विद्यार्थियों की राय को राष्ट्रीय मंच तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा.

शिक्षा और परीक्षा प्रणाली पर फोकस

कांग्रेस इस अभियान के जरिए परीक्षा प्रणाली और भर्ती प्रक्रियाओं को लेकर उठ रहे सवालों को प्रमुखता से उठाना चाहती है. पार्टी नेताओं का कहना है कि विभिन्न परीक्षाओं में सामने आए विवादों ने लाखों छात्रों और अभिभावकों की चिंता बढ़ाई है. इसी मुद्दे को लेकर कोटा से राष्ट्रीय स्तर पर जनसंवाद की शुरुआत की जा रही है.

तैयारियों में जुटा कांग्रेस संगठन

राहुल गांधी के प्रस्तावित दौरे को लेकर कांग्रेस का प्रदेश और केंद्रीय संगठन सक्रिय है. स्थानीय स्तर पर बैठकों का आयोजन किया गया है और कार्यकर्ताओं को अधिक से अधिक छात्रों एवं अभिभावकों तक पहुंचने की जिम्मेदारी दी गई है. पार्टी का कहना है कि यह अभियान आगे देश के अन्य शहरों तक भी पहुंचाया जाएगा.

राष्ट्रीय राजनीति में भी रहेगी नजर

कोटा को देश की प्रमुख कोचिंग नगरी माना जाता है, ऐसे में यहां से शुरू होने वाला यह छात्र संवाद अभियान शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों को राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बना सकता है. अब सभी की नजर इस बात पर रहेगी कि छात्रों के साथ होने वाला यह संवाद आगे किस दिशा में जाता है और इससे शिक्षा व्यवस्था से जुड़े विषयों पर क्या नई चर्चा शुरू होती है.



वहीं, नीट पेपर लीक मामले को लेकर छात्रों में बढ़ते आक्रोश के बीच शहर कांग्रेस कमेटी (ओबीसी विभाग) के जिलाध्यक्ष दीपक नामदेव, विधायक अभिमन्यु पूनिया और कांग्रेस नेता विजय प्रताप पानाहेड़ा नया नोहरा स्थित कोरल पार्क पहुंचे और छात्रों से संवाद किया. इस दौरान उन्होंने परीक्षा में हुई कथित अनियमितताओं को छात्रों के भविष्य के साथ अन्याय बताते हुए केंद्र सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की.

दीपक नामदेव ने कहा कि देशभर के लाखों विद्यार्थी वर्षों की मेहनत और परिवारों के त्याग के बाद प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं. कई अभिभावक कर्ज लेकर, जेवर बेचकर और संपत्ति गिरवी रखकर बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाते हैं, ऐसे में पेपर लीक जैसी घटनाएं उनके सपनों को तोड़ देती हैं. उन्होंने परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और सुरक्षा बढ़ाने की मांग करते हुए छात्रों को 17 जून को प्रस्तावित राहुल गांधी के छात्र संवाद कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने का आह्वान किया.