/17 जून को कोटा आएंगे राहुल गांधी, छात्रों और युवाओं से करेंगे सीधा संवाद

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Rajasthan News: लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का 17 जून को कोटा दौरा प्रस्तावित है. राहुल गांधी यहां कांग्रेस के राष्ट्रव्यापी छात्र सम्मेलन अभियान का आगाज करेंगे. इस अभियान के तहत देशभर में छात्रों और युवाओं से जुड़े मुद्दों पर संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे.
कांग्रेस शहर जिला अध्यक्ष राखी गौतम और देहात जिला अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने बताया कि राहुल गांधी के प्रस्तावित कोटा दौरे को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं. छात्र सम्मेलन में कथित पेपर लीक स्कैंडल, नीट परीक्षा विवाद, सीबीएसई से जुड़े मुद्दों सहित शिक्षा और रोजगार से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की जाएगी.
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कांग्रेस नेताओं के अनुसार राहुल गांधी सम्मेलन में छात्रों और युवाओं से सीधे संवाद करेंगे तथा उनकी समस्याओं और सुझावों को सुनेंगे. कोटा देशभर के लाखों विद्यार्थियों का शिक्षा केंद्र होने के कारण इस कार्यक्रम के लिए विशेष रूप से चुना गया है.
छात्र सम्मेलन को लेकर लगातार विद्यार्थियों और कोचिंग संस्थानों से संपर्क किया जा रहा है. वहीं सोशल मीडिया के माध्यम से भी छात्रों तक राहुल गांधी के संवाद कार्यक्रम की जानकारी पहुंचाई जा रही है. हालांकि फिलहाल कार्यक्रम स्थल को लेकर अंतिम निर्णय नहीं हुआ है.
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कांग्रेस नेताओं ने बताया कि कोटा में कुछ संभावित स्थानों के नाम एआईसीसी पदाधिकारियों को भेजे गए हैं. अंतिम स्वीकृति मिलने के बाद कार्यक्रम स्थल की घोषणा की जाएगी. कार्यक्रम के तहत राहुल गांधी छात्रों और युवाओं के साथ संवाद करते हुए शिक्षा व्यवस्था, प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता, कथित पेपर लीक मामलों और युवाओं से जुड़े अन्य मुद्दों पर अपनी बात रखेंगे.
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