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17 जून को कोटा आएंगे राहुल गांधी, छात्रों और युवाओं से करेंगे सीधा संवाद

Rajasthan News: लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का 17 जून को कोटा दौरा प्रस्तावित है. इस दौरान देशभर में छात्रों और युवाओं से जुड़े मुद्दों पर संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे.

Edited byAman SinghReported by Rajendra Sharma
Published: Jun 13, 2026, 08:25 PM|Updated: Jun 13, 2026, 08:25 PM
17 जून को कोटा आएंगे राहुल गांधी, छात्रों और युवाओं से करेंगे सीधा संवाद
Image Credit: Rahul Gandhi

Rajasthan News: लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का 17 जून को कोटा दौरा प्रस्तावित है. राहुल गांधी यहां कांग्रेस के राष्ट्रव्यापी छात्र सम्मेलन अभियान का आगाज करेंगे. इस अभियान के तहत देशभर में छात्रों और युवाओं से जुड़े मुद्दों पर संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे.

कांग्रेस शहर जिला अध्यक्ष राखी गौतम और देहात जिला अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने बताया कि राहुल गांधी के प्रस्तावित कोटा दौरे को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं. छात्र सम्मेलन में कथित पेपर लीक स्कैंडल, नीट परीक्षा विवाद, सीबीएसई से जुड़े मुद्दों सहित शिक्षा और रोजगार से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की जाएगी.

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कांग्रेस नेताओं के अनुसार राहुल गांधी सम्मेलन में छात्रों और युवाओं से सीधे संवाद करेंगे तथा उनकी समस्याओं और सुझावों को सुनेंगे. कोटा देशभर के लाखों विद्यार्थियों का शिक्षा केंद्र होने के कारण इस कार्यक्रम के लिए विशेष रूप से चुना गया है.

छात्र सम्मेलन को लेकर लगातार विद्यार्थियों और कोचिंग संस्थानों से संपर्क किया जा रहा है. वहीं सोशल मीडिया के माध्यम से भी छात्रों तक राहुल गांधी के संवाद कार्यक्रम की जानकारी पहुंचाई जा रही है. हालांकि फिलहाल कार्यक्रम स्थल को लेकर अंतिम निर्णय नहीं हुआ है.

कांग्रेस नेताओं ने बताया कि कोटा में कुछ संभावित स्थानों के नाम एआईसीसी पदाधिकारियों को भेजे गए हैं. अंतिम स्वीकृति मिलने के बाद कार्यक्रम स्थल की घोषणा की जाएगी. कार्यक्रम के तहत राहुल गांधी छात्रों और युवाओं के साथ संवाद करते हुए शिक्षा व्यवस्था, प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता, कथित पेपर लीक मामलों और युवाओं से जुड़े अन्य मुद्दों पर अपनी बात रखेंगे.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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