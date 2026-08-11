/राजस्थान में बारिश का तांडव, कहीं बाजार बने दरिया, कहीं हादसों ने छीनी जिंदगी! टोंक में बह गईं गाड़ियां

Kota/Hanumangarh/Alwar Rain News: राजस्थान के अलग-अलग जिलों में बारिश ने एक तरफ जहां जनजीवन को प्रभावित किया, वहीं कई इलाकों में लोगों को राहत भी मिली है. टोंक के टोडारायसिंह में तेज बारिश के बाद पुराना बाजार पानी के तेज बहाव में बदल गया और दुकानों के बाहर खड़ी बाइकें बह गईं. कोटा के रामगंजमंडी में माइंस के गहरे पानी में डूबे ट्रैक्टर को निकालने उतरा युवक लापता हो गया. अलवर में बारिश से बचने के दौरान दुकान का छज्जा गिरने से सब्जी विक्रेता की मौत हो गई. वहीं हनुमानगढ़ में करीब 25 दिन बाद घग्घर नदी में दोबारा पानी पहुंचने से किसानों के चेहरों पर खुशी लौट आई है.

टोडारायसिंह में तेज बारिश से बाजार में बहने लगा पानी

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टोंक जिले के टोडारायसिंह उपखंड मुख्यालय पर सूखे गुजर रहे सावन के बीच कल देर शाम हुई झमाझम बारिश ने शहर की तस्वीर बदल दी. पहली तेज बारिश में शहर का मुख्य पुराना बाजार पानी के तेज बहाव की चपेट में आ गया. कुछ ही देर में बाजार में सड़क पर पानी बहने लगा और पूरा इलाका दरिया जैसा नजर आने लगा.

तेज बहाव के कारण दुकानों के बाहर खड़ी कई बाइकें पानी के साथ बह गईं. घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें बाजार में तेज गति से बहते पानी और उसके बीच बहती बाइकें दिखाई दे रही हैं. हालांकि, उपखंड क्षेत्र के किसी भी बांध या तालाब में अब तक दर्ज होने लायक पानी की आवक नहीं हुई है. इसके बावजूद शहर में हुई तेज बारिश ने स्थानीय लोगों और व्यापारियों की परेशानी बढ़ा दी.

रामगंजमंडी में माइंस के पानी में उतरा युवक लापता

कोटा जिले के रामगंजमंडी क्षेत्र में बारिश के बीच एक युवक के लापता होने की घटना सामने आई है. कुंभकोट स्थित 7 नंबर माइंस के गहरे पानी में एक ट्रैक्टर डूबा हुआ था. इसे बाहर निकालने में मदद के लिए ट्रैक्टर मालिक सोमवार शाम चेचट क्षेत्र से एक युवक को लेकर आया था.

जानकारी के अनुसार, युवक शाम करीब 5:08 बजे माइंस के पानी में स्थिति का जायजा लेने के लिए उतरा, लेकिन इसके बाद वह वापस बाहर नहीं आया. काफी देर तक युवक के बाहर नहीं आने पर ग्रामीणों ने अनहोनी की आशंका जताई और खुद पानी में उतरकर उसकी तलाश शुरू कर दी.

घटना की सूचना पुलिस प्रशासन को दी गई. इसके बाद पुलिस टीम भी मौके पर पहुंची. एक घंटे से अधिक समय बीतने के बाद भी युवक का पता नहीं चल पाया था. घटनास्थल पर बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे और लापता युवक की तलाश के लिए रेस्क्यू अभियान जारी रहा.

अलवर में छज्जा गिरने से सब्जी विक्रेता की मौत

अलवर के गोविंदगढ़ तहसील क्षेत्र के तिलवाड़ गांव में बारिश के दौरान दुकान का छज्जा गिरने से एक सब्जी विक्रेता की मौत हो गई. मृतक की पहचान मशीरपुर निवासी प्यारेलाल के रूप में हुई है. वह साइकिल पर सब्जियां रखकर गांव-गांव फेरी लगाकर बेचता था.

रविवार को प्यारेलाल तिलवाड़ गांव में सब्जी बेच रहा था. इसी दौरान तेज बारिश शुरू हो गई. बारिश से बचने के लिए वह एक दुकान के छज्जे के नीचे खड़ा हो गया. कुछ देर बाद अचानक छज्जा भरभराकर गिर गया और वह मलबे की चपेट में आ गया.

मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने उसे मलबे से बाहर निकाला. कुछ देर बाद उसे होश भी आ गया. बताया गया कि इसके बाद उसने चाय-बिस्किट लिया और खुद घर चला गया. घर पहुंचने के बाद अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई. परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उपचार शुरू किया. हालत गंभीर होने पर उसे भर्ती किया गया, लेकिन उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई.

सीसीटीवी में कैद हुआ हादसा

छज्जा गिरने की पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई. फुटेज में प्यारेलाल बारिश के दौरान दुकान के छज्जे के नीचे खड़ा दिखाई देता है. कुछ ही देर बाद छज्जा अचानक भरभराकर नीचे गिरता है और वह उसकी चपेट में आ जाता है.

घग्घर नदी में 25 दिन बाद फिर पहुंचा पानी

हनुमानगढ़ में करीब 25 दिन बाद एक बार फिर घग्घर नदी में पानी पहुंचा है. हरियाणा के ओटू हेड से छोड़ा गया पानी टिब्बी क्षेत्र तक पहुंच गया. नदी में पानी आने से धान उत्पादक किसानों के चेहरों पर खुशी दिखाई दी.

किसानों का कहना है कि घग्घर में पानी की आवक होने से धान की फसल की सिंचाई में राहत मिलेगी. इससे सिंचाई की लागत कम होने और भूजल स्तर बढ़ने की उम्मीद भी जताई जा रही है. नदी में पानी पहुंचने से किसानों के साथ पशुपालकों को भी राहत मिली है.

कुल मिलाकर राजस्थान के अलग-अलग इलाकों में बारिश का असर अलग-अलग रूप में देखने को मिला. कहीं तेज बारिश ने बाजारों में जलभराव और परेशानी पैदा की, कहीं बारिश से जुड़ा हादसा जानलेवा साबित हुआ, तो कहीं नदी में पानी पहुंचने से किसानों को राहत मिली. टोंक, कोटा और अलवर की घटनाओं ने बारिश के दौरान सावधानी की जरूरत को भी सामने रखा है, जबकि हनुमानगढ़ में घग्घर नदी में पानी की आवक किसानों के लिए उम्मीद लेकर आई है.