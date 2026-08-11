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राजस्थान में बारिश का तांडव, कहीं बाजार बने दरिया, कहीं हादसों ने छीनी जिंदगी! टोंक में बह गईं गाड़ियां

Kota/Hanumangarh/Alwar Rain News: राजस्थान में बारिश का कहर लगातार जारी है. अलग-अलग हिस्सों में हाहाकार मचा है. वहीं, टोंक में पुराना बाजार पानी में डूब गया और बाइकें बह गईं. कोटा में माइंस के पानी में उतरा युवक लापता है. अलवर में छज्जा गिरने से सब्जी विक्रेता की मौत हुई, वहीं, हनुमानगढ़ में घग्घर नदी में पानी पहुंचा.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Rajendra Sharma
Published:Aug 11, 2026, 10:50 AM IST | Updated:Aug 11, 2026, 10:50 AM IST
राजस्थान में बारिश का तांडव, कहीं बाजार बने दरिया, कहीं हादसों ने छीनी जिंदगी! टोंक में बह गईं गाड़ियां
Image Credit: राजस्थान में बारिश का कहर जारी.

Kota/Hanumangarh/Alwar Rain News: राजस्थान के अलग-अलग जिलों में बारिश ने एक तरफ जहां जनजीवन को प्रभावित किया, वहीं कई इलाकों में लोगों को राहत भी मिली है. टोंक के टोडारायसिंह में तेज बारिश के बाद पुराना बाजार पानी के तेज बहाव में बदल गया और दुकानों के बाहर खड़ी बाइकें बह गईं. कोटा के रामगंजमंडी में माइंस के गहरे पानी में डूबे ट्रैक्टर को निकालने उतरा युवक लापता हो गया. अलवर में बारिश से बचने के दौरान दुकान का छज्जा गिरने से सब्जी विक्रेता की मौत हो गई. वहीं हनुमानगढ़ में करीब 25 दिन बाद घग्घर नदी में दोबारा पानी पहुंचने से किसानों के चेहरों पर खुशी लौट आई है.

टोडारायसिंह में तेज बारिश से बाजार में बहने लगा पानी

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टोंक जिले के टोडारायसिंह उपखंड मुख्यालय पर सूखे गुजर रहे सावन के बीच कल देर शाम हुई झमाझम बारिश ने शहर की तस्वीर बदल दी. पहली तेज बारिश में शहर का मुख्य पुराना बाजार पानी के तेज बहाव की चपेट में आ गया. कुछ ही देर में बाजार में सड़क पर पानी बहने लगा और पूरा इलाका दरिया जैसा नजर आने लगा.

तेज बहाव के कारण दुकानों के बाहर खड़ी कई बाइकें पानी के साथ बह गईं. घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें बाजार में तेज गति से बहते पानी और उसके बीच बहती बाइकें दिखाई दे रही हैं. हालांकि, उपखंड क्षेत्र के किसी भी बांध या तालाब में अब तक दर्ज होने लायक पानी की आवक नहीं हुई है. इसके बावजूद शहर में हुई तेज बारिश ने स्थानीय लोगों और व्यापारियों की परेशानी बढ़ा दी.

रामगंजमंडी में माइंस के पानी में उतरा युवक लापता

कोटा जिले के रामगंजमंडी क्षेत्र में बारिश के बीच एक युवक के लापता होने की घटना सामने आई है. कुंभकोट स्थित 7 नंबर माइंस के गहरे पानी में एक ट्रैक्टर डूबा हुआ था. इसे बाहर निकालने में मदद के लिए ट्रैक्टर मालिक सोमवार शाम चेचट क्षेत्र से एक युवक को लेकर आया था.

जानकारी के अनुसार, युवक शाम करीब 5:08 बजे माइंस के पानी में स्थिति का जायजा लेने के लिए उतरा, लेकिन इसके बाद वह वापस बाहर नहीं आया. काफी देर तक युवक के बाहर नहीं आने पर ग्रामीणों ने अनहोनी की आशंका जताई और खुद पानी में उतरकर उसकी तलाश शुरू कर दी.

घटना की सूचना पुलिस प्रशासन को दी गई. इसके बाद पुलिस टीम भी मौके पर पहुंची. एक घंटे से अधिक समय बीतने के बाद भी युवक का पता नहीं चल पाया था. घटनास्थल पर बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे और लापता युवक की तलाश के लिए रेस्क्यू अभियान जारी रहा.

अलवर में छज्जा गिरने से सब्जी विक्रेता की मौत

अलवर के गोविंदगढ़ तहसील क्षेत्र के तिलवाड़ गांव में बारिश के दौरान दुकान का छज्जा गिरने से एक सब्जी विक्रेता की मौत हो गई. मृतक की पहचान मशीरपुर निवासी प्यारेलाल के रूप में हुई है. वह साइकिल पर सब्जियां रखकर गांव-गांव फेरी लगाकर बेचता था.

रविवार को प्यारेलाल तिलवाड़ गांव में सब्जी बेच रहा था. इसी दौरान तेज बारिश शुरू हो गई. बारिश से बचने के लिए वह एक दुकान के छज्जे के नीचे खड़ा हो गया. कुछ देर बाद अचानक छज्जा भरभराकर गिर गया और वह मलबे की चपेट में आ गया.

मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने उसे मलबे से बाहर निकाला. कुछ देर बाद उसे होश भी आ गया. बताया गया कि इसके बाद उसने चाय-बिस्किट लिया और खुद घर चला गया. घर पहुंचने के बाद अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई. परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उपचार शुरू किया. हालत गंभीर होने पर उसे भर्ती किया गया, लेकिन उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई.

सीसीटीवी में कैद हुआ हादसा

छज्जा गिरने की पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई. फुटेज में प्यारेलाल बारिश के दौरान दुकान के छज्जे के नीचे खड़ा दिखाई देता है. कुछ ही देर बाद छज्जा अचानक भरभराकर नीचे गिरता है और वह उसकी चपेट में आ जाता है.

घग्घर नदी में 25 दिन बाद फिर पहुंचा पानी

हनुमानगढ़ में करीब 25 दिन बाद एक बार फिर घग्घर नदी में पानी पहुंचा है. हरियाणा के ओटू हेड से छोड़ा गया पानी टिब्बी क्षेत्र तक पहुंच गया. नदी में पानी आने से धान उत्पादक किसानों के चेहरों पर खुशी दिखाई दी.

किसानों का कहना है कि घग्घर में पानी की आवक होने से धान की फसल की सिंचाई में राहत मिलेगी. इससे सिंचाई की लागत कम होने और भूजल स्तर बढ़ने की उम्मीद भी जताई जा रही है. नदी में पानी पहुंचने से किसानों के साथ पशुपालकों को भी राहत मिली है.

कुल मिलाकर राजस्थान के अलग-अलग इलाकों में बारिश का असर अलग-अलग रूप में देखने को मिला. कहीं तेज बारिश ने बाजारों में जलभराव और परेशानी पैदा की, कहीं बारिश से जुड़ा हादसा जानलेवा साबित हुआ, तो कहीं नदी में पानी पहुंचने से किसानों को राहत मिली. टोंक, कोटा और अलवर की घटनाओं ने बारिश के दौरान सावधानी की जरूरत को भी सामने रखा है, जबकि हनुमानगढ़ में घग्घर नदी में पानी की आवक किसानों के लिए उम्मीद लेकर आई है.

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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