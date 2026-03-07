कोटा में तेज रफ्तार कार का कहर, ऑटो चालक गंभीर घायल, ट्रांसफार्मर भी टूटा

Kota Road Accident: राजस्थान के कोटा जिले में रंगपुर रोड भदाना गांव में एक कार और लोडिंग ऑटो में जोरदार टक्कर हो गई. इस घटना में कार माइनर नहर में गिर गई तथा ऑटो चालक गंभीर रूप से घायल हो गया. घटना के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया और ऑटो चालक को स्थानीय लोगों ने एमबीएस अस्पताल में भर्ती कराया. रेलवे कॉलोनी थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है‌.

घायल ऑटो चालक का नाम फूल सिंह बताया जा रहा है. यह रोटेदा रोड पर रहता है. इस घटना में फूल सिंह का एक पाव टूट गया है. साथ ही पसलियां, सिर और सीने में गंभीर चोट लगी है. टूटे ऑटो के कांच से भी फूल सिंह को गंभीर चोट लगी है. ऑटो में खून ही खून बिखर गया.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

ट्रांसफार्मर को भी मारी टक्कर

स्थानीय लोगों ने बताया कि कार चालक रंगपुर रोड से माइनर नहर के रास्ते से नयागांव की तरफ जा रहा था और एक ऑटो नयागांव से रंगपुर रोड की तरफ आ रहा था. इसी दौरान दोनों की आमने-सामने से जोरदार टक्कर हो गई. ऑटो चालक ने खतरा भांपते हुए तेजी से आ रही कार से बचने का काफी प्रयास किया, लेकिन रॉन्ग साइड जाते हुए कार चालक ने ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी.

ऑटो से टकराकर कार माइनर नहर में गिर गई‌. कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि इसकी टक्कर से नहर के पास खंभे पर लगा एक बिजली का ट्रांसफार्मर भी टूटकर नीचे गिर गया. कंक्रीट का खम्भा भी उखड़कर टूट गया. लोगों ने बताया कि कार ट्रांसफार्मर के खंभों से नहीं टकराती तो कार सीधे एक मकान में जाकर घुस जाती. जिससे मकान में रहने वाले लोग इसकी चपेट में आ सकते थे. इस घटना में ऑटो भी नहर में गिरता-गिरता बाल-बाल बचा. हालांकि पानी बंद होने से नहर सूखी हुई थी.

फुल नशे में था चालक

स्थानीय लोगों ने बताया कि कार चालक फुल नशे में था. नशे के कारण कार चालक से ठीक से चला भी नहीं जा रहा था. घटना के बाद लोगों ने बड़ी मुश्किल से चालक को कार से बाहर निकाला. इसके बाद कार चालक ने फोन कर एक दोस्त को बुलाया और बाइक पर बैठकर मौके से फरार हो गया. इसी दौरान लोगों ने ऑटो चालक को भी अस्पताल पहुंचाया. कार नंबरों के आधार पर पुलिस चालक की तलाश कर रही है. कार पर पीले नंबर की प्लेट लगी हुई है.

