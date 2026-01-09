Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

सड़क हादसे ने ले ली भाजपा नेता की जान, ट्रॉली पलटने से दर्दनाक मौत

BJP Leader Naresh Solanki Dies: कोटा जिले के बोरखेड़ा थाना क्षेत्र के अर्जुनपुरा गांव में गुरुवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ. भाजपा बोरखेड़ा मंडल मंत्री नरेश सोलंकी (30 वर्ष) की ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटने से मौत हो गई.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Jan 09, 2026, 10:07 AM IST | Updated: Jan 09, 2026, 10:07 AM IST

Trending Photos

राजस्थान के 65 लाख किसानों की इस महीने होने वाली है बल्ले-बल्ले, सीएम किसान सम्मान निधि की 5वीं किस्त पर आ गया ताजा अपडेट!
7 Photos
CM Kisan Samman Nidhi Yojana

राजस्थान के 65 लाख किसानों की इस महीने होने वाली है बल्ले-बल्ले, सीएम किसान सम्मान निधि की 5वीं किस्त पर आ गया ताजा अपडेट!

जयपुर में ‘अपनी सेना को जानें’ प्रदर्शनी का शुभारंभ, CM भजनलाल शर्मा ने किया उद्घाटन, शहीद परिवारों को सम्मान
9 Photos
Rajasthan News

जयपुर में ‘अपनी सेना को जानें’ प्रदर्शनी का शुभारंभ, CM भजनलाल शर्मा ने किया उद्घाटन, शहीद परिवारों को सम्मान

घने कोहरे ने धीमी की राजस्थान की रफ्तार, डीग में बारिश के बाद बढ़ी ठिठुरन, 19 जिलों में अलर्ट जारी, पढ़ें वेदर अपडेट
8 Photos
Rajasthan weather update

घने कोहरे ने धीमी की राजस्थान की रफ्तार, डीग में बारिश के बाद बढ़ी ठिठुरन, 19 जिलों में अलर्ट जारी, पढ़ें वेदर अपडेट

मारवाड़ी स्टाइल में घर पर बनाएं मंगोड़ी की सब्जी, जानें रेसिपी और फायदे
7 Photos
Mangodi Ki Sabzi

मारवाड़ी स्टाइल में घर पर बनाएं मंगोड़ी की सब्जी, जानें रेसिपी और फायदे

सड़क हादसे ने ले ली भाजपा नेता की जान, ट्रॉली पलटने से दर्दनाक मौत

Kota Road Accident: कोटा जिले के अर्जुनपुरा गांव में गुरुवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें भाजपा के बोरखेड़ा मंडल मंत्री नरेश सोलंकी (30 वर्ष) की जान चली गई. नरेश अपने पिता के साथ आलू से भरे ट्रैक्टर-ट्रॉली में सब्जी मंडी जा रहे थे, तभी यह दुखद घटना घटी.

खरब अपडेट की जा रही है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now


ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news