सड़क हादसे ने ले ली भाजपा नेता की जान, ट्रॉली पलटने से दर्दनाक मौत

BJP Leader Naresh Solanki Dies: कोटा जिले के बोरखेड़ा थाना क्षेत्र के अर्जुनपुरा गांव में गुरुवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ. भाजपा बोरखेड़ा मंडल मंत्री नरेश सोलंकी (30 वर्ष) की ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटने से मौत हो गई.
Trending Photos
Kota Road Accident: कोटा जिले के अर्जुनपुरा गांव में गुरुवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें भाजपा के बोरखेड़ा मंडल मंत्री नरेश सोलंकी (30 वर्ष) की जान चली गई. नरेश अपने पिता के साथ आलू से भरे ट्रैक्टर-ट्रॉली में सब्जी मंडी जा रहे थे, तभी यह दुखद घटना घटी.
खरब अपडेट की जा रही है.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!