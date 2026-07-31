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CWG 2026-कोटा की अरुंधति का पदक पक्का, आज सेमीफाइनल मुकाबला

Arundhati Chaudhary: कॉमनवेल्थ गेम्स-2026 में राजस्थान के कोटा की मुक्केबाज़ अरुंधती चौधरी आज महिला 70 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में यूनाइटेड किंगडम की बॉक्सर एकलस राओसी से भिड़ेंगी. अरुंधती पहले ही कांस्य पदक पक्का कर चुकी हैं. यदि वह यह मुकाबला जीतती हैं तो फाइनल में पहुंचकर भारत के लिए कम से कम रजत पदक सुनिश्चित कर देंगी. 

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published:Jul 31, 2026, 09:28 AM IST | Updated:Jul 31, 2026, 09:28 AM IST
CWG 2026-कोटा की अरुंधति का पदक पक्का, आज सेमीफाइनल मुकाबला
Image Credit: Commonwealth Games 2026

Commonwealth Games 2026: स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स-2026 में राजस्थान की स्टार मुक्केबाज़ और कोटा की बेटी अरुंधती चौधरी आज महिला 70 किलोग्राम भार वर्ग के सेमीफाइनल मुकाबले में उतरेंगी. इस अहम मुकाबले में उनका सामना यूनाइटेड किंगडम की बॉक्सर एकलस राओसी से होगा. पूरे राजस्थान और देश की निगाहें इस मुकाबले पर टिकी हैं, क्योंकि जीत के साथ अरुंधती फाइनल में जगह बनाने के साथ भारत के लिए कम से कम रजत पदक सुनिश्चित कर देंगी. राजस्थान सरकार ने कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक के लिए 1 करोड़, रजत के लिए 60 लाख और कांस्य पदक के लिए 30 लाख रुपये की पुरस्कार राशि घोषित की है.


आज होगा सेमीफाइनल मुकाबला

अरुंधती चौधरी का सेमीफाइनल मुकाबला आज यूनाइटेड किंगडम की बॉक्सर एकलस राओसी के खिलाफ खेला जाएगा. इस मुकाबले में जीत दर्ज करते ही अरुंधती फाइनल में पहुंच जाएंगी और भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने की दौड़ में शामिल हो जाएंगी. भारतीय खेल प्रेमियों को उनसे शानदार प्रदर्शन की उम्मीद है.

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क्वार्टर फाइनल में शानदार जीत से किया पदक पक्का
अरुंधती चौधरी ने क्वार्टर फाइनल में न्यूजीलैंड की मुक्केबाज़ मॉर्गन हेंडरसन को 3-1 से हराकर अंतिम चार में जगह बनाई थी. बॉक्सिंग प्रतियोगिता के नियमों के अनुसार दोनों सेमीफाइनल में हारने वाले खिलाड़ियों को कांस्य पदक दिया जाता है. ऐसे में अरुंधती पहले ही भारत के लिए कांस्य पदक सुनिश्चित कर चुकी हैं. अब उनके सामने पदक का रंग बदलने की चुनौती है.


जीत मिली तो फाइनल में पहुंचेंगी, रजत होगा तय
यदि अरुंधती सेमीफाइनल मुकाबले में जीत दर्ज करती हैं तो वह सीधे फाइनल में पहुंच जाएंगी. इसके साथ ही भारत के लिए कम से कम रजत पदक तय हो जाएगा. इसके बाद फाइनल मुकाबले में उनके पास स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचने का मौका होगा. खेल विशेषज्ञों का मानना है कि अरुंधती शानदार फॉर्म में हैं और उनसे बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है.


राजस्थान की पहली महिला बॉक्सर बनीं प्रेरणा
अरुंधती चौधरी कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली राजस्थान की पहली महिला बॉक्सर हैं. उनकी इस उपलब्धि ने प्रदेश के खेल जगत में नया उत्साह भर दिया है. कोटा सहित पूरे राजस्थान में खिलाड़ी, कोच और खेल प्रेमी उनकी जीत के लिए दुआ कर रहे हैं. अरुंधती की सफलता युवा खिलाड़ियों, विशेषकर बेटियों के लिए प्रेरणा बन रही है.


राजस्थान सरकार देगी आकर्षक पुरस्कार राशि
राजस्थान सरकार ने कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए आकर्षक पुरस्कार राशि घोषित की है. सरकार की खेल नीति के अनुसार स्वर्ण पदक जीतने पर 1 करोड़ रुपये, रजत पदक पर 60 लाख रुपये और कांस्य पदक जीतने पर 30 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी. अरुंधती पहले ही कांस्य पदक सुनिश्चित कर चुकी हैं और अब उनके पास रजत या स्वर्ण पदक के साथ बड़ी उपलब्धि हासिल करने का मौका है.


पूरे प्रदेश को स्वर्णिम प्रदर्शन की उम्मीद
अरुंधती चौधरी का सेमीफाइनल मुकाबला सिर्फ एक खेल प्रतियोगिता नहीं, बल्कि राजस्थान के खेल इतिहास में नया अध्याय लिखने का अवसर भी माना जा रहा है. यदि वह जीत दर्ज कर फाइनल में पहुंचती हैं तो यह प्रदेश की महिला मुक्केबाजी के लिए बड़ी उपलब्धि होगी. अब पूरे राजस्थान और देश की नजरें इस मुकाबले पर हैं और सभी को उम्मीद है कि कोटा की बेटी अपने दमदार पंच से भारत के लिए एक और गौरवशाली पल लेकर आएगी.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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