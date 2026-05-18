/BSTC Pre DElEd 2026 परीक्षा में भूल कर भी न करें ये गलतियां, सेंटर पहुंचने से पहले पढ़ लें ये नियम

Rajasthan BSTC Pre DELED Exam 2026: राजस्थान प्री डीएलएड यानी BSTC 2026 परीक्षा को लेकर इस बार वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी ने काफी सख्त गाइडलाइन जारी की है. साफ कहा गया है कि अगर कोई भी अभ्यर्थी नियमों को हल्के में लेता है, तो उसे परीक्षा केंद्र में एंट्री नहीं मिलेगी. कई बार छोटी-छोटी गलतियों की वजह से उम्मीदवारों को परेशानी हो जाती है, इसलिए इस बार हर निर्देश को ध्यान से समझना जरूरी है.

परीक्षा केंद्र में देर से पहुंचे तो जिम्मेदारी खुद की होगी

BSTC परीक्षा 20 मई को दो शिफ्ट में कराई जाएगी. यूनिवर्सिटी ने साफ कर दिया है कि परीक्षा केंद्र के मुख्य गेट पर प्रवेश सिर्फ तय समय तक ही मिलेगा. अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे समय से पहले केंद्र पर पहुंच जाएं ताकि जांच और पहचान की प्रक्रिया आराम से पूरी हो सके. अगर कोई उम्मीदवार देरी से पहुंचता है और अंदर नहीं जा पाता, तो इसकी जिम्मेदारी खुद उसी की होगी.

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परीक्षा के दिन क्या-क्या साथ ले जाना जरूरी है

परीक्षा वाले दिन कुछ जरूरी चीजें साथ रखना अनिवार्य किया गया है. सबसे पहले एडमिट कार्ड जरूरी है, इसके बिना किसी को भी एंट्री नहीं मिलेगी. इसके अलावा नीले या काले रंग की पारदर्शी बॉल पेन, हाल की पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो और मूल फोटो पहचान पत्र भी साथ रखना होगा. पहचान पत्र के तौर पर आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट मान्य रहेंगे. मोबाइल में दिखाया गया आईडी या उसकी कॉपी स्वीकार नहीं की जाएगी.

मोबाइल, स्मार्ट वॉच और इलेक्ट्रॉनिक सामान पूरी तरह बैन

इस बार परीक्षा केंद्रों पर सख्ती और बढ़ा दी गई है. मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ डिवाइस, कैलकुलेटर या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान अंदर ले जाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा. इसके अलावा किताबें, नोट्स, व्हाइटनर, ज्योमेट्री बॉक्स और अन्य पढ़ाई से जुड़ा सामान भी ले जाने की अनुमति नहीं होगी. अधिकारियों ने साफ कहा है कि ऐसे सामान की सुरक्षा की जिम्मेदारी परीक्षा केंद्र की नहीं होगी.

सोशल मीडिया की अफवाहों से दूर रहने की सलाह

परीक्षा से पहले सोशल मीडिया पर कई तरह की अफवाहें और गलत जानकारी फैल रही हैं. यूनिवर्सिटी ने अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि वे ऐसी किसी भी भ्रामक खबर पर भरोसा न करें. अगर कोई उम्मीदवार अनुचित साधनों का इस्तेमाल करता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और मामला राज्य सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2022 के तहत दर्ज हो सकता है.

अलग-अलग कोर्स के लिए अलग नियम

डीएलएड जनरल कोर्स के उम्मीदवारों को प्रश्नपत्र हिंदी भाषा में हल करना होगा. वहीं संस्कृत कोर्स के छात्रों को परीक्षा संस्कृत भाषा में देनी होगी. जो उम्मीदवार दोनों कोर्स के लिए आवेदन कर चुके हैं, उन्हें भी प्रश्नपत्र संस्कृत भाषा में ही हल करना होगा.

दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए खास निर्देश और एडमिट कार्ड जानकारी

दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों को परीक्षा से दो दिन पहले अपने परीक्षा केंद्र पर पहुंचकर केंद्र अधीक्षक को लिखित सूचना देनी होगी ताकि उनकी सुविधा पहले से तैयार की जा सके. वहीं सभी उम्मीदवार अपना एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट predeledraj2026.com पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं. इसके लिए एप्लिकेशन नंबर और जन्मतिथि दर्ज करनी होगी.