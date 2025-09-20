Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

प्रेम प्रसंग के शक के चलते घर में हुई चाकूबाजी, पति ने पत्नी, सास और रिश्तेदार को...

Rajasthan Crime: कोटा शहर में बोरखेड़ा इलाके में शनिवार सुबह करीब 8:30 बजे पति ने अपनी पत्नी, सास और पत्नी की मौसी के पोता पर चाकू से हमला कर दिया. जिसकी लाइव तस्वीर सामने आई है.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Sep 20, 2025, 07:51 PM IST | Updated: Sep 20, 2025, 07:51 PM IST

Trending Photos

ऐसे बनाएं राजस्थान की मशहूर बालूशाही, स्वाद ऐसा जो मुंह में घोल दे मिठास
7 Photos
Rajasthani balushahi

ऐसे बनाएं राजस्थान की मशहूर बालूशाही, स्वाद ऐसा जो मुंह में घोल दे मिठास

नवरात्रि में राजस्थान के इन मंदिरों का करें विजिट, माता रानी का मिलेगा विशेष आशीर्वाद !
7 Photos
Travel Story

नवरात्रि में राजस्थान के इन मंदिरों का करें विजिट, माता रानी का मिलेगा विशेष आशीर्वाद !

राजस्थान में आज जमकर बरसेंगे मेघ! इन जिलों में येलो अलर्ट जारी
7 Photos
rajasthan weather

राजस्थान में आज जमकर बरसेंगे मेघ! इन जिलों में येलो अलर्ट जारी

Mughal : मिल गया मुगल रानियों की ख़ूबसूरती का राज, चौंका देगा उनका ब्यूटीफुल दिखने का Secret
6 Photos
rajasthan quiz

Mughal : मिल गया मुगल रानियों की ख़ूबसूरती का राज, चौंका देगा उनका ब्यूटीफुल दिखने का Secret

प्रेम प्रसंग के शक के चलते घर में हुई चाकूबाजी, पति ने पत्नी, सास और रिश्तेदार को...

Rajasthan Crime: राजस्थान के कोटा शहर में बोरखेड़ा इलाके में शनिवार सुबह करीब 8:30 बजे पति ने अपनी पत्नी, सास और पत्नी की मौसी के पोता पर चाकू से हमला कर दिया. जिसकी लाइव तस्वीर सामने आई है. हमला करने वाले आरोपी पति को पत्नी के मौसी के पोते का घर पर आना पसंद नहीं था. इसकी के चलते हमला कर दिया.

घटना के बाद तीनों घायलों को गंभीर हालत में एमबीएस अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका उपचार जारी है. वहीं इलाज के दौरान दीपक की मौत हो गई. घटना कोटा के बोरखेड़ा थाना इलाके की है. घायल रुक्मणी (62) ने बताया कि उनकी बेटी रेखा (30) घर पर सो रही थी, तभी दामाद चंद्रप्रकाश (33) गांव से लौटकर आया.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

आते ही सो रही पत्नी पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर दिया. मेरी बहन की लड़की का बेटा दीपक (32) मिलने आया था. चंद्रप्रकाश को दीपक का घर आना पसंद नहीं था. शक के चलते उसने दीपक पर भी चाकू से हमला कर दिया. जब मैं बीच-बचाव करने आई तो दामाद ने मेरे हाथ पर भी चाकू मार दिया.

रुक्मणी ने बताया कि हाल ही में मेरी आंखों का ऑपरेशन हुआ था. इसलिए बेटी साथ लाल बाई मंदिर की कॉलोनी में रह रही थी. दीपक सिर्फ मिलने आया था, लेकिन दामाद ने शक के चलते वारदात कर दी. उसको दीपक का घर पर आना-जाना पसंद नहीं था. दीपक सिम पोर्ट करने का काम करता है.

वहीं आरोपी चंद्रप्रकाश किसान है. तीनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया. सूचना पर बोरखेड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची. CI देवेश भारद्वाज ने बताया कि आरोपी चंद्रप्रकाश ने पत्नी रेखा, दीपक और सास पर चाकू से हमला किया. तीनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंKota Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news