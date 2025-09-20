प्रेम प्रसंग के शक के चलते घर में हुई चाकूबाजी, पति ने पत्नी, सास और रिश्तेदार को...

Rajasthan Crime: राजस्थान के कोटा शहर में बोरखेड़ा इलाके में शनिवार सुबह करीब 8:30 बजे पति ने अपनी पत्नी, सास और पत्नी की मौसी के पोता पर चाकू से हमला कर दिया. जिसकी लाइव तस्वीर सामने आई है. हमला करने वाले आरोपी पति को पत्नी के मौसी के पोते का घर पर आना पसंद नहीं था. इसकी के चलते हमला कर दिया.

घटना के बाद तीनों घायलों को गंभीर हालत में एमबीएस अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका उपचार जारी है. वहीं इलाज के दौरान दीपक की मौत हो गई. घटना कोटा के बोरखेड़ा थाना इलाके की है. घायल रुक्मणी (62) ने बताया कि उनकी बेटी रेखा (30) घर पर सो रही थी, तभी दामाद चंद्रप्रकाश (33) गांव से लौटकर आया.

आते ही सो रही पत्नी पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर दिया. मेरी बहन की लड़की का बेटा दीपक (32) मिलने आया था. चंद्रप्रकाश को दीपक का घर आना पसंद नहीं था. शक के चलते उसने दीपक पर भी चाकू से हमला कर दिया. जब मैं बीच-बचाव करने आई तो दामाद ने मेरे हाथ पर भी चाकू मार दिया.

रुक्मणी ने बताया कि हाल ही में मेरी आंखों का ऑपरेशन हुआ था. इसलिए बेटी साथ लाल बाई मंदिर की कॉलोनी में रह रही थी. दीपक सिर्फ मिलने आया था, लेकिन दामाद ने शक के चलते वारदात कर दी. उसको दीपक का घर पर आना-जाना पसंद नहीं था. दीपक सिम पोर्ट करने का काम करता है.

वहीं आरोपी चंद्रप्रकाश किसान है. तीनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया. सूचना पर बोरखेड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची. CI देवेश भारद्वाज ने बताया कि आरोपी चंद्रप्रकाश ने पत्नी रेखा, दीपक और सास पर चाकू से हमला किया. तीनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है.