पत्नी के मौत के बाद बुजुर्ग पति ने किया ऐसा कांड, परिजनों के उड़े होश

Rajasthan Crime: राजस्थान के कोटा जिले में शहर के अनंतपुरा थाना इलाके की बरडा बस्ती निवासी एक बुजुर्ग व्यक्ति ने अपने घर मे फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. मृतक अपनी पत्नी की मौत से अवसाद में चल रहा था.

अनंतपुरा पुलिस ने बताया कि मृतक दुर्गाशंकर नायक बरडा बस्ती का निवासी था, उसने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या की. परिजनों को पता चलने पर उन्होंने पुलिस को सूचना देकर उसे मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाए.

जहां उसको मृत घोषित किया गया. बुजुर्ग के शव को मोर्चरी में शिफ्ट कर पुलिस पोस्टमार्टम करवा रही है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

कोटा शहर के रामपुरा मुक्तिधाम पर अस्थियां चोरी होने का मामला सामने आया है, जिसमे परिजनों ने पुलिस थाने पर शिकायत की है. वहीं पुलिस ने मौके पर पहुचकर जांच शुरू कर दी है.

मिली जानकारी के अनुसार परिजन मृतक महिला कमलाबाई निवासी फतेहगढ़िया की अस्थियां लेने रामपुरा मुक्तिधाम पर पहुंचे, तो वहां उनकी अस्थिया नहीं मिली. जिस पर मुक्तिधाम में हड़कंप मच गया. परिवार ने आरोप लगाया कि जादू टोने को लेकर किसी तांत्रिक ने यह अस्थियां चोरी की है.

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच प्रारंभ कर दिए. बताया जाता है कि राम कोटा शहर में कई मुक्तिधामों पर अस्तियां चोरी होने के मामले सामने आते रहते हैं. परंतु रामपुरा मुक्तिधाम में यह घटना पहली बार हुई है, जिसको लेकर पुलिस मामले की जांच कर रही है.

