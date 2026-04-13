कोटा के रामगंजमंडी में चोरी की कोशिश नाकाम, बदमाशों ने की गोलीबारी, एक गिरफ्तार

Kota Crime: राजस्थान के कोटा जिले में रामगंजमंडी शहर में बीती रात एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है. यहां चार बदमाश चोरी की नीयत से एक मकान में घुसने पहुंचे, लेकिन मकान मालिक की जागरूकता से उनकी कोशिश नाकाम हो गई.

बताया जा रहा है कि देर रात बदमाश ताला तोड़कर घर में घुसने की कोशिश कर रहे थे, तभी आवाज सुनकर मकान मालिक शाबाज़ जाग गए और बाहर आ गए. खुद को घिरता देख बदमाशों ने फायरिंग कर दी, हालांकि गनीमत रही कि गोली उन्हें नहीं लगी.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

इसके बावजूद शाबाज़ ने बहादुरी दिखाते हुए एक बदमाश को मौके पर ही पकड़ लिया. अपने साथी को छुड़ाने के लिए बाकी तीन बदमाशों ने शाबाज़ पर हमला कर दिया, जिसमें उनके सिर पर गंभीर चोट आई. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची.

पुलिस ने पकड़े गए आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है, जबकि फरार बदमाशों की तलाश जारी है. वहीं पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है. इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है और लोगों ने पुलिस से रात्रि गश्त बढ़ाने की मांग की है.

पढ़ें एक और बड़ी खबर

झुंझुनूं जिले के नवलगढ़ कस्बे में घुमचक्कर के नजदीक दर्दनाक हादसे में एक बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया. मिली जानकारी के अनुसार, हादसे का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि एक युवक रोड क्रॉस करता है.

डिवाइडर पर जाकर युवक अचानक वापस आने लगता है. इसी दौरान पीछे से आ रही एक बाइक युवक से टकरा जाती है. बाइक का बैलेंस बिगड़ जाता है और बाइक सवार युवक सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो जाता है. घायल युवक को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां पर उसका इलाज चल रहा है.

