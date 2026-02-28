Zee Rajasthan
कोटा में नाबालिग छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म, पीड़िता जेके लोन अस्पताल में भर्ती

Rajasthan Crime: कोटा जिले में कापरेन थाना क्षेत्र में शुक्रवार दोपहर एक घटना सामने आई है, जहां पर 8वीं की कक्षा की परीक्षा देकर आ रही एक नाबालिक बालिका के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है.

Published:Feb 28, 2026, 06:03 PM IST | Updated:Feb 28, 2026, 06:03 PM IST

Rajasthan Crime: राजस्थान के कोटा जिले में कापरेन थाना क्षेत्र में शुक्रवार दोपहर एक घटना सामने आई है, जहां पर 8वीं की कक्षा की परीक्षा देकर आ रही एक नाबालिक बालिका के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है. पीड़िता को गंभीर हालत में कोटा के जेके लोन अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उसका उपचार चल रहा है.

फिलहाल पुलिस पीड़िता के मेडिकल रिपोर्ट एवं पीड़िता के बयान दर्ज कर लिए हैं. पुलिस उप अधीक्षक अशोक जोशी ने बताया कि पीड़िता का इलाज जारी है. परिजनों ने तीन व्यक्तियों पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है, उनका कहना है कि घटना की सच्चाई पीड़िता के बयान और मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद जांच के आधार पर ही स्पष्ट हो सकेगी.

कापरेन थाना प्रभारी भगवान सहाय मीणा और महिला पुलिसकर्मी कोटा पहुंचे. थाना प्रभारी ने बताया कि बयान दर्ज नहीं होने तक कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी. पुलिस जांच में यह सामने आ रहा है कि आरोपी पीड़िता के परिचित भी हो सकते हैं. साथ ही दो परिवार के बीच आपसी विवाद की बात भी उभरकर सामने आ रही है.

उन्होंने आश्वासन दिया कि मामले की हर एंगल से बारीकी से जांच की जा रही है. आरोपी कोई भी हो जल्द ही गिरफ्तार किए जाएंगे. पीड़िता को लहूलुहान हालत में छोड़कर आरोपी फरार हो गए, जिसे पहले कापरेन अस्पताल ले जाया गया. हालत बिगड़ने पर उसे कोटा के जेकेलोन अस्पताल में रेफर किया गया है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंKota Newsहर पल की जानकारी.

