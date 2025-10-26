Zee Rajasthan
पति के गैर मौजूदगी में गर्भवती महिला से मारपीट, जानें पूरा मामला

Rajasthan Crime: कोटा जिले में मंडाना कस्बे में पारिवारिक विवाद में एक विवाहिता महिला से उसकी सास व जेठ ने जमकर मारपीट की. महिला को कोटा के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती करवाया गया है.

Published: Oct 26, 2025, 03:50 PM IST | Updated: Oct 26, 2025, 03:50 PM IST

Rajasthan Crime: राजस्थान के कोटा जिले में मंडाना कस्बे में पारिवारिक विवाद में एक विवाहिता महिला से उसकी सास व जेठ ने जमकर मारपीट की. महिला को कोटा के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती करवाया गया है.

पीड़ित महिला पूजा पत्नी अर्जुन ने बताया कि उनके परिवार पर कर्ज अधिक होने पर सास व जेठ ने मिलकर मारपीट की. सास ने डंडे से पीटा व जेठ ने धक्का देकर गिरा दिया. साथ ही घर से सारे सामान फेंक दिए और ताला लगा दिया. पीड़ित महिला गर्भवती भी है. मंडाना पुलिस मामले की जांच कर रही है.

राजस्थान के कोटा शहर में रानपुर थाना इलाके के नेशनल हाईवे 52 पर कार द्वारा ऑटो को पीछे से टक्कर मारने पर एक महिला घायल हो गई. हादसे में घायल महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई. पुलिस ने आज पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया.

रानपुर थाना ASI रामस्वरूप ने बताया कि गत 15 सितंबर को कार द्वारा ऑटो को टक्कर मारने पर विवाहिता महिला शांति बाई निवासी अनंतपुरा गंभीर घायल हो गई थी. जिसका उपचार जगपुरा में मेडिकल कॉलेज में चल रहा था. मौत होने पर उसके शव का पोस्टमार्टम करवाया गया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंKota Newsहर पल की जानकारी.

